Di guerre e conflitti ne ha visti e raccontati molti (dall’ex Yugoslavia alla Somalia all’Afghanistan). Oggi Toni Capuozzo è al centro di polemiche per le sue posizioni che lo vedono molto critico sulla narrazione giornalistica dei fatti dell’Ucraina. Lo abbiamo intervistato per capire le sue posizioni e le sue motivazioni. È in libreria con “Balcania” (Biblioteca dell’immagine) con i suoi reportage dall’ex Yugoslavia. In copertina si parla de “l’ultima guerra europea”.



Invece non è così. “Ovviamente il sottotitolo è impreciso. Ma lo era anche prima del 24 febbraio 2022, perchè il conflitto del Donbass, di cui qui si è parlato poco o nulla, dura da 8 anni”.



Si aspettava che avrebbe visto un’altra guerra in Europa? "Per niente. Non avrei mai immaginato che il Donbass sarebbe scoppiato e nemmeno che il mio libro sarebbe uscito durante un’altra guerra. Lo scopo del volume era celebrare il trentennale dell’assedio di Sarajevo”.



“La guerra nei Balcani si combatteva molto vicino a noi. Ha sempre mantenuto, però, le caratteristiche di una guerra regionale, anche se nel 1999 sono intervenuti Nato e Usa”.“E’ un conflitto internazionale che comporta il rischio reale di una guerra mondiale. La Nato è stata parte in causa fin da subito e questo allarga il piano dello scontro. Gli Usa hanno intravisto nelle difficoltà militari di Putin la possibilità di metterlo all’angolo, alzando la posta in gioco”.“In stallo. E non credo sia per colpa di Putin, cui converrebbe, adesso, cosolidare quanto ha conquistato, ma per la volontà di Ucraina e Nato di non concedere alla Russia il Donbass. In questo momento alla Russia converrebbe trattare, all’Occidente no”.“Se me lo permettessero età e salute ci andrei. Ma vorrei lavorare come ho sempre fatto: non affidandomi agli uffici stampa di una parte sola, ma raccontando davvero quello che succede”.“Non sono io il promotore, ma ho firmato un appello di vecchi colleghi che stimo. Quello che è importante è che in guerra non esistono mai buoni contro cattivi. Siamo tutti d’accordo che la Russia ha invaso l’Ucraina, ma raccontare la complessità di un conflitto, indagare e rendere la realtà dei fatti è il compito del giornalista. Rimango stupito quando vedo che i colleghi sul campo evitano di porre domande per non rovinare la narrazione imposta, cioè quella di stare a prescindere e sempre dalla parte degli ucraini”.”Strage di Bucha. Nessuno ha chiesto al becchino che già aveva raccolto corpi durante l’occupazione russa perchè poi, andati via i russi, ha lasciato i morti per strada per giorni. E ancora: da dove arrivano i cadaveri del 3 aprile se qualche giorno prima, nei video della polizia ucraina, non si vedevano? Nessuno ha nemmeno intervistato un anatomo patologo per commentare lo stato di conservazione di cadaveri lasciati per giorni alle intemperie. I motivi ci possono essere, ma resta il fatto che le domande non siano state fatte. Da nessuno”.“No. Ormai il clima nel nostra Paese è bellico, i toni sono sempre alti. Sui social si sa che funziona così, mi meraviglia di più qualche articolo di colleghi che mi criticano aspramente, mentre io cerco solo di sottolineare che in guerra la verità non sta da una parte sola”.“Raccoglie i pensieri, i post, gli appunti sul Web e gli interventi tv con le foto dal fronte di Fausto Biloslavo, Gabriele Micalizzi, Francesco Semprini, Vittorio Nicola Rangeloni e le illustrazioni di Giuseppe Botte. E’ interessante perchè attraverso un Qr code si potranno seguire anche gli aggiornamenti sugli sviluppi della guerra”.