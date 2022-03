Toni Capuozzo racconta 'I colori della guerra'

Annullato l'appuntamento tra gli eventi collaterali "I colori della guerra", ideati nell'ambito della mostra “L'anima, la terra, il colore. Arte d’azione e di inclusione” dell’artista friulano Toni Zanussi (visitabile da giovedì a domenica), previsto in Sala Luttazzi domenica 13 marzo con Fausto Biloslavo, ancora impegnato a seguire le vicende di questi giorni a Kiev.



Confermato invece l'appuntamento del 27 marzo, ultimo giorno di apertura della mostra, alle 11, con lo scrittore e giornalista Toni Capuozzo, che racconterà del suo ultimo libro, "Balcania"(Biblioteca dell'Immagine in uscita il 20 marzo 2022), moderato dalla curatrice della mostra Marianna Accerboni.



L'esposizione al Magazzino 26 è realizzata dal Comune di Trieste in collaborazione con l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (U.S.S.M.) di Trieste, l’U.D.E.P.E (Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna) di Trieste e con il Garante locale dei diritti delle persone private della libertà personale. La mostra, curata dalla giornalista e critica d’arte Marianna Accerboni è infatti luogo di un'importante azione di recupero sociale grazie al coinvolgimento di sei persone protagoniste di condotte illecite che stanno dando il loro contributo alla realizzazione della mostra.



Domenica 27 marzo Toni Capuozzo in un dialogo con l'artista Toni Zanussi e la curatrice della mostra Marianna Accerboni, racconterà dell'amicizia che lo lega all'artista e l’esperienza di Mostar, collegata ai progetti artistici di Zanussi esposti in mostra, oltre che del suo viaggio, appena conclusosi, per il progetto reportage sui 30 anni dall’inizio della guerra dell'ex-Jugoslavia sfociato poi nel libro "Balcania" in uscita il 20 marzo 2022.Giornalista, scrittore e inviato televisivo pluripremiato, ha esordito nel 1979 per il quotidiano politico Lotta Continua, e da sempre lavora per raccontare storie importanti, interessandosi in particolare di mafia e di guerra.Dopo aver lavorato per Reporter, Panorama Mese ed Epoca ed essersi occupato di mafia per il programma Mixer di Giovanni Minoli è stato inviato di guerra del gruppo Mediaset, seguendo i conflitti in ex-Jugoslavia, Somalia, Medio Oriente, Afghanistan e Unione Sovietica. Vicedirettore del TG5 fino al 2013, ha condotto il programma Terra!. Tra i suoi libri Le guerre spiegate ai ragazzi e Il segreto dei marò.L'incontro al Magazzino 26 in Porto Vecchio è ad ingresso libero e si terrà nella Sala Luttazzi, un piano sopra le 90 opere di Toni Zanussi, tra cui anche quelle dedicate alla guerra, con i voli cromatici su Sarajevo e Mostar, compresa quella dell’Afghanistan. Un’arte quella di Toni Zanussi dove il male è dissacrato, esorcizzato e superato attraverso composizioni dai colori vivaci, quasi allegri per portare lo spettatore in una realtà altra, una fuga verso la speranza come nella serie più recente incentrata sul tema della pandemia da Covid-19, che l’artista chiama “invisibile creatura”. Un'arte capace di trasformare le atrocità in ricordi a colori dalle forme oniriche e portarci lontani dagli orrori della guerra.