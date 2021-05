Topolò, 'Un reporter in valigia' nel laboratorio al confine tra due mondi

“Prima di organizzare il viaggio nel Friuli Venezia Giulia non sapevo vi fosse un borgo convertito in laboratorio per le arti, al confine con la Slovenia e in mezzo a un bosco, là dove la strada finisce insieme a tutto il resto. La sua esplorazione è stata la parte più intensa di tutto l’itinerario”. Presenta così il giornalista e viaggiatore Mirco Paganelli il nuovo episodio della web-serie ‘Un reporter in valigia’ nella stagione che, cominciata con Trieste, prosegue nelle Valli del Natisone.



Topolò era un borgo che alla fine del secolo scorso rischiava il declino a causa dell’abbandono. A metà anni novanta, Donatella Ruttar e Moreno Miorelli hanno fondato Stazione di Topolò, un laboratorio per tutte le arti che nel tempo ha accolto artisti da tutto il mondo, chiamati tra questi boschi a produrre performance ispirate al borgo stesso. “Questa web-serie, soprattutto a seguito della pandemia, si dedica al turismo di prossimità e alla riscoperta delle bellezze vicino casa, perché solo conoscendo il patrimonio storico e naturalistico lo si può tutelare – ricorda Paganelli -. A Topolò ho ritrovato questo stesso spirito. Durante la ‘Stazione’, i vari eventi non solo proiettano l’ospite in uno spettacolo per tutti i sensi, ma lo mettono in contatto col mondo e, in definitiva, con se stesso”.



Al centro di Topolò c’è la persona. Questa è la sintesi a cui giunge l’episodio di ‘Un reporter in valigia’ pubblicato sabato 8 maggio sui canali social ai seguenti link: YouTube, Facebook e Instagram. Il viaggio proseguirà nei prossimi video con le Prealpi Giulie e la Carnia, per poi ridiscendere fino al mare.Come guardare gli episodi? Ogni sabato pomeriggio ne viene caricato uno nuovo. Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.Cos’è ‘Un reporter in valigia’? La web-serie a metà tra il documentario e il blog di viaggio, è il frutto del racconto in prima persona del video-reporter Mirco Paganelli che, mentre viaggia, dialoga con lo spettatore unendo approfondimenti storico-culturali a impressioni sul posto e interviste agli abitanti. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Il mio progetto è un documentario che usa un linguaggio facilmente fruibile dal pubblico dei social-network, ma che non perde di vista la qualità e l’accuratezza dei contenuti”, spiega Paganelli.