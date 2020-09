Torna il concorso fotografico CarlinoClick 2020

Al via il concorso fotografico Carlinoclick 2020, Fauna selvatica nel territorio di Carlino, nato per valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e naturalistico della comunità carlinese. Quest'anno, per l'edizione 2020, è stato scelto il tema 'Fauna selvatica nel territorio di Carlino'. Partecipare è gratuito e per farlo è sufficiente inviare entro le 24 di sabato 10 ottobre 2020 la foto realizzata a biblioteca@comune.carlino.ud.it, specificando nella mail 'CarlinoClick 2020, Carlino in uno scatto'.

Saranno accettate soltanto foto ad alta risoluzione in formato tiff o jpg, in orientamento orizzontale (lato maggiore 30 cmq), con risoluzione minima a 300 dpi e dimensioni minime 30x21 cm.

Non sono ammesse foto di animali domestici, allevati, in cattività o da spettacoli di falconeria. Nella mail l'autore dello scatto dovrà anche indicare il luogo dove è stata realizzata l'immagine. Ogni partecipante può inviare fino a un massimo di tre foto.

Bando completo sul sito: www.comune.carlino.ud.it