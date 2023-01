Torna il Premio Leali Young per giovani aspiranti giornalisti

E' stata presentata questa mattina, nella sala del Consiglio del Palazzo Municipale di Ronchi dei Legionari, la II edizione del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, il concorso che l’associazione culturale Leali delle Notizie ha istituito per ricordare la giornalista e vicepresidente dell'associazione, scomparsa nell’agosto 2021.

Come ha spiegato il Presidente, Luca Perrino: "Cristina, oltre a essere stata un'amica sincera e il motore trainante dell'associazione, era anche una giornalista con uno sguardo attento sui giovani, una donna impegnata che ha lavorato battendosi contro il precariato dei giornalisti freelance e lottando per la difesa dei diritti dei giovani giornalisti o aspiranti tali".

Presente all’iniziativa il Consigliere regionale e Presidente della Commissione Cultura della Regione, Diego Bernardis, che ha confermato: "La Regione sarà sempre al fianco dell’associazione Leali delle Notizie, riconoscendone il valore, che si è tradotto anche con la vincita del bando triennale di divulgazione della cultura. Penso d'interpretare anche il pensiero del Consigliere regionale Giuseppe Nicoli, presente oggi qui insieme a me, affermando che l’associazione ha saputo distinguersi e rinnovarsi, crescendo e spiccando tra le numerose realtà culturali regionali. Con questo concorso vuole far crescere non solo il settore giornalistico a livello locale e nazionale, ma incentivare la professione coinvolgendo i giovani".

Poi è stato il primo cittadino di Ronchi dei Legionari a prendere la parola. Mauro Benvenuto ha ricordato "il percorso intrapreso dall’associazione Leali delle Notizie e da Cristina Visintini quando ero ancora Assessore alla Cultura, cercando di dare sempre il massimo contributo dell’Amministrazione locale. L’associazione, attraverso il Festival del Giornalismo e le numerose attività messe in cantiere durante l’anno, ha creato sinergie sempre più importanti e attraverso il reperimento dei fondi, ha saputo camminare in modo saldo, con la propria tenacia e voglia di guardare sempre al futuro. Questo Premio è molto importante perché, innanzitutto, è dedicato a Cristina Visintini, che si è sempre spesa per la comunità e per l’associazionismo e ha avuto il coraggio di dire la sua e di battersi sulla precarietà e sulle difficoltà per i giovani nell’iniziare la carriera giornalistica. Questo Premio, quindi, dà l’opportunità di entrare in un mondo non facile e di grande responsabilità ed è molto importante dare il giusto rilievo al ruolo che il giornalista assume, soprattutto in un mondo dove siamo attorniati da fake news. Inoltre, è stato centrato il tema dei diritti umani, un tema sempre molto attuale e su cui c’è ancora molto da lavorare. Ricordo, infine, che l’Amministrazione comunale è stata, è e sarà sempre vicino all’associazione Leali delle Notizie perché parla di cultura e perché porta il nome di Ronchi dei Legionari fuori dal territorio locale, attraversando i confini regionali, nazionali e internazionali. Siamo molto onorati e orgogliosi di avere una realtà culturale del genere sul nostro territorio".

Infine, è stata data la parola al giornalista de Il Piccolo, Roberto Covaz, in quanto componente del Comitato Scientifico del Premio Leali Young, in memoria di Cristina Visintini. "Sono grato e onorato per avermi coinvolto anche quest’anno nel Comitato Scientifico di un Premio importante, perché ci sono davvero molto problemi nel mondo del giornalismo e del precariato non solo per i giovani ma anche per i vecchi giornalisti ed è sempre importante affermare e continuare a promuovere la libertà di stampa e di espressione, come l’Associazione Leali delle Notizie ha sempre fatto e continua a fare con le sue numerose attività".

È toccato poi alla vicepresidente di Leali delle Notizie, Giulia Micheluzzi, il compito di entrare nel dettaglio del Premio Leali Young – in memoria di Cristina Visintini, spiegando che il premio è riservato ai giovani aspiranti giornalisti fra i 18 e i 30 anni residenti in tutto il territorio nazionale e non iscritti all'albo dei giornalisti professionisti, ed è stato ideato con l'obiettivo d'incentivare e promuovere l’inserimento dei giovani nella professione giornalistica.

Il bando di concorso si aprirà il 16 gennaio e tutti i partecipanti potranno inviare un prodotto giornalistico (articolo, reportage, video inchiesta, ecc...) entro il 10 aprile sul tema del rispetto dei diritti umani nel mondo, prendendo spunto dalla frase di Martin Luther King “Vogliamo tutti i nostri diritti, li vogliamo qui e li vogliamo ora”. Quest’anno ci saranno alcune novità. Innanzitutto ci saranno ben tre vincitori e non più uno solo. I partecipanti saranno suddivisi, infatti, in tre categorie, sulla base dei prodotti giornalistici che consegneranno: ci sarà la categoria articolo su carta stampata, quella di reportage (foto o video inchiesta) e infine quella podcast o prodotti web. I prodotti potranno essere inediti o già pubblicati nel corso dell’anno 2022.

Tutti i lavori pervenuti saranno poi esaminati da un apposito comitato scientifico che, quest’anno, si allarga con l’aggiunta di due nuove componenti: la giornalista freelance Barbara Schiavulli e la vincitrice della scorsa edizione Agnese Baini. Il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Giuseppe Giulietti, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia Cristiano Degano e Roberto Covaz de Il Piccolo si occuperanno di esaminare gli articoli su carta stampata; Luana de Francisco del Messaggero Veneto, la portavoce di Articolo 21 Fvg Fabiana Martini e la direttrice di Radio Bullets Schiavulli esamineranno i lavori di reportage. Infine, il direttore de Il Goriziano Timothy Dissegna, il direttore de ilfriuli.it Silvia De Michielis e la vincitrice della prima edizione del Premio Leali Young Agnese Baini si concentreranno sui podcast e prodotti web.

Quest'anno potranno, inoltre, partecipare al bando anche i giornalisti pubblicisti e gli studenti delle scuole di giornalismo che sono impegnati in un percorso formativo che li porterà a conseguire, dopo due anni, l’esame di stato per diventare giornalisti professionisti.

I tre vincitori saranno poi premiati nella giornata d'inaugurazione della IX edizione del Festival del Giornalismo, che si terrà a Ronchi dei Legionari dal 13 al 18 giugno e saranno inseriti nell’ufficio stampa e comunicazione dell’Associazione.

Il Premio Leali Young – in memoria di Cristina Visintini è finanziato dalla Regione e appoggiato dal Comune di Ronchi dei Legionari.

Il bando e la domanda di partecipazione sono reperibili a questo link