Torna l'appuntamento con la 'Domenica di Carta'

Anche quest’anno, domenica 10 ottobre, si svolge la 'Domenica di Carta', l’iniziativa promossa dal Ministero della cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato. In occasione di 'Domenica di carta' il 10 ottobre 2021, la Biblioteca statale isontina sarà aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 18.00 .



Durante la giornata sarà esposta una piccola sezione del patrimonio cartografico della biblioteca. Come di consueto, l'entrata in biblioteca sarà possibile tramite presentazione del Green Pass, che verrà verificato tramite l'app "VerificaC19" e naturalmente indossando sempre la mascherina.