Torna la Pordenonelegge Collection

A passi incerti, con molta cautela e con il cuore pieno di speranza, ci stiamo tutti avvicinando al countdown per il Natale più strano della nostra vita. Quello in cui dovranno convivere il piacere dei riti sociali e familiari, e le precauzioni legate alla pandemia da Covid-19.

Saremo tutti “debuttanti” di un Natale più timido, ci sentiremo non distanti ma certo distanziati. Anche Fondazione Pordenonelegge, in occasione del Natale 2020, invita i cittadini a sostenere le imprese del territorio, regalando ad amici e familiari un buono acquisto per un’attività locale che potrebbe essere in difficoltà. Librerie, ristoranti, parrucchieri, estetisti, artigiani, commercianti qualunque cosa possa interessare o servire per esserci anche nel 2021. La solidarietà di oggi ci aiuterà a “toccare” con mano l’anno prossimo.

Anche le imprese culturali vanno aiutate: teatri, cinema, fondazioni, realtà, associazioni. Sono le “fabbriche” delle nostre emozioni. Hanno alimentato sorrisi, socialità, conoscenze e conoscenza, svago, formazione. I piccoli gesti di oggi potranno favorire, domani, il “ritorno al futuro” di tutti.

Da giovedì 19 novembre, torna Pordenonelegge shop, con la coloratissima Collection della Festa del Libro: sarà la miccia per accendere un Avvento di speranza. Chiunque potrà collegarsi al link sul sito pordenonelegge.it e scegliere i suoi “must have” da regalarsi e regalare, per tornare in un attimo alle atmosfere spensierate del festival.

Ci saranno le tazze per la prima colazione, le borse, la borraccia #plasticfree, le spille, le magliette, le sacche, le locandine, i poster e tante altre idee cadeaux originalissime per il Natale nostro e delle persone che amiamo. E sì, troverete anche le mascherine pordenonelegge, da utilizzare nelle giornate future, in attesa di liberarci dal coronavirus.

Si potrà scegliere online e, novità di questo Natale per chi è di Pordenone (attenendosi al nuovo Dpcm), sarà possibile ritirare (ed eventualmente anche visionare preventivamente) - previa prenotazione -, a Palazzo Badini sede della Fondazione Pordenonelegge.

Per tutti gli altri, la spedizione potrà essere personalizzata con uno specifico messaggio augurale. Un modo per sentirci davvero vicini. Dettagli e informazioni: pordenonelegge.it