Torna la Summer School di LeggiAmo 0-18

Lunedì 29 agosto, nel cuore di Udine, si terrà la seconda edizione della Summer School di LeggiAmo 0-18: una giornata di alta formazione dedicata a docenti, bibliotecari, operatori e amministratori regionali.

Un’esperienza formativa di aggiornamento, per parlare insieme di libri, promozione della lettura, strategie di lettura inclusiva, nuovi punti di vista. La Summer School di LeggiAmo 0-18, progetto di promozione alla lettura della Regione, è resa possibile grazie alla virtuosa sinergia dei Partner del progetto: CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore), CSB – Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus. L’edizione 2022 è realizzata in collaborazione con il Comune di Udine, la Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” e i Civici Musei di Udine e con il patrocinio di Anci Fvg.

Tre i percorsi formativi proposti (Linea Arancio, Linea Verde e Linea Argento) che traggono ispirazione dalle parole chiave del Manifesto di LeggiAMO 0-18: "tempo", "libri", "relazione" e “comunità”. I relatori che condurranno i percorsi formativi sono nomi di spicco nel panorama della formazione, dell’infanzia, della ricerca e della promozione della lettura: Amanda Saksida, ricercatrice e docente; Giorgio Tamburlini, pediatra, esperto di salute dell’infanzia; Fabio Geda scrittore ed educatore; Grazia Gotti autrice, pedagogista e formatrice; Tiziana Mascia ricercatrice e pedagogista; Federico Scarioni scrittore e consulente letterario.

La Linea Arancio (45 posti) e la Linea Verde (45 posti), entrambe già sold out, sono rivolte a docenti, bibliotecari e operatori mentre la Linea Argento (30 posti), per la quale è ancora possibile effettuare l’iscrizione, è dedicata esclusivamente agli amministratori locali.

IL PROGRAMMA prevede due lectio per ogni linea formativa, una al mattino e una al pomeriggio, ad eccezione della linea argento, dedicata agli amministratori locali, che prevede un unico incontro pomeridiano.

Al termine delle tre linee, alle 18, tutti i partecipanti dei tre percorsi si riuniranno in una “Tavola Rotonda” conclusiva presieduta dai relatori della Summer School. Un ultimo incontro corale per tracciare le conclusioni e approfondire gli argomenti discussi durante la giornata.

LINEA VERDE – parola chiave “Tempo”. Fabio Geda, “Saper leggere il futuro”. Amanda Saksida in dialogo con Giorgio Tamburlini, “L’apprendimento delle lingue: esiste un tempo e un modo giusto?”.

LINEA ARANCIO – parola chiave “Libri”. Grazia Gotti, “Perché tanti? Quali restano e resteranno?”. Tiziana Mascia in dialogo con Elena Rocco, “Il ciclo del lettore: dall’imparare a leggere a leggere per imparare”.

LINEA ARGENTO – parola chiave “Relazione”. Federico Scarioni, “Narrare le biblioteche. Una storia di relazioni”. *percorso riservato agli Amministratori locali Fvg.

I NOSTRI “UN CAFFÈ CON…”. Novità di questa seconda edizione sono gli appuntamenti tra le lectio della mattina e del pomeriggio con “Un caffè con…i nostri Partner”. Dopo la pausa pranzo infatti, e prima della ripresa della sessione pomeridiana dei corsi, gli iscritti alle linee Verde a Arancio potranno scegliere se partecipare a “Un Caffè con…”, che si terranno ai Giardini del Torso con i rappresentanti dei Partner di LeggiAMO 0-18. I cinque incontri sono pensati come workshop di approfondimento e confronto e saranno l’occasione ideale dove organizzatori e partecipanti potranno scambiarsi opinioni e idee e parlare delle tante novità che riguardano il mondo della lettura, della cultura, della formazione, delle biblioteche e molto altro.

“Un caffè con… AIB - Ass. Italiana Biblioteche, Nati per Leggere e “Mamma lingua. Storie per tutti” Nessuno Escluso”. Si tratta di un incontro laboratoriale che intende offrire un’occasione per rilanciare l’uso e la promozione del libro e della lettura rivolta ai più piccoli (0-6 anni) all’interno dei programmi nazionali Nati per Leggere e Mamma Lingua.

“Un caffè con…CSB - Centro per la Salute del Bambino e Ass. Culturale Pediatri e Nati per Leggere”. Il focus dell’incontro verterà su “La natura dei libri e i libri della natura per i più piccoli”: verranno presentate dalle curatrici e offerte gratuitamente ai partecipanti due novità editoriali (0-6 anni), che ci parlano del nostro rapporto con la natura e con l’ambiente.

“Un caffè con…Crescere Leggendo. Collega-menti: un incontro laboratoriale con i libri a partire da Diecimillanta, la pubblicazione che ripercorre il meglio dei primi 10 anni di Crescere Leggendo”. Nel corso dell’incontro sii andrà alla ricerca dei “libri ponte” capaci di mettere in evidenza il rapporto privato con la lettura, l’incontro bibliografico con nuovi libri, la narrazione dei progetti in rete, incontri capaci di sostenere le buone pratiche di educazione alla lettura in contesti diversi: scuola, biblioteca, gruppi lettura. Al termine del laboratorio il risultato di ricerca dei vari gruppi sarà reso visibile con una mostra temporanea di libri come ponti (a cura di Erika Milite, Martina, Monetti, Viviana Urban). Saranno attivi info-point per LeggiAMO a scuola 2^ edizione e BILL la Biblioteca della Legalità.

“Un caffè con… Youngster. I libri che non ti aspetti”. L’appuntamento prevede una discussione sui libri per ragazzi e ragazze della fascia d’età compresa nel progetto Youngster (12-18 anni). Libri corsari che attraversano i generi, il tempo e anche le definizioni. Saranno attivi info-point per LeggiAMO a scuola 2^ edizione e BILL la Biblioteca della Legalità.

“Un caffè con…Radio Magica. Un caffè con la radio education per crescere lettori curiosi”. Il laboratorio inquadra le potenzialità della radio education come ambiente per la promozione della lettura in chiave inclusiva, offrendo come esempio empirico un progetto che ha impegnato varie classi di scuole ogni ordine e grado in interviste in diretta ad oltre trenta autori del panorama letterario italiano grazie ai progetti BOOK STOP e Penne d’Oca.

IL MERCATO DEI LIBRI. Sempre ai “Giardini del Torso” sarà allestito anche il “Mercato del Libro” una mostra ricca di sorprese e novità che si potrà visitare per tutto il giorno. Questa iniziativa è realizzata in collaborazione con “Librerie in Comune” di Udine che per un giorno creeranno una preziosa succursale esterna con banchi e tavoli carichi di racconti e bellissime novità del mondo del libro.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del progetto LeggiAMO 0-18, alla pagina dedicata alla Summer School