Torna Link Festival del Giornalismo che racconta e commenta l’attualità

Torna Link Festival del Giornalismo, con la sua nona edizione in programma da giovedì 5 a domenica 8 maggio nella Fincantieri Newsroom di Piazza Unità a Trieste, dove si alterneranno 80 grandi voci chiamate a raccontare e commentare l’attualità, in presa diretta. Dai collegamenti con le trincee ucraine alle analisi sulle implicazioni geopolitiche, dalle prospettive di rilancio economico e di ripresa sostenibile alle presentazioni di grande novità editoriali spesso in assoluta anteprima: tutto questo sarà Link Festival del giornalismo 2022, curato da Francesca Fresa per la direzione editoriale di Giovanni Marzini, organizzato da Prandicom e promosso in stretta sinergia con Fincantieri, con il sostegno inoltre della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste, con il contributo della Fondazione CRTrieste, di Crédit Agricole Friuladria e sotto l’egida della FNSI e dell’Ordine dei Giornalisti. Mediapartner di Link Festival del Giornalismo sono la RAI e il quotidiano Il Piccolo.



A Link Festival 2022 faranno tappa inviati, analisti, esperti, attivisti, accademici, donne e uomini impegnati nella scienza, letteratura, ambiente, spettacolo, e naturalmente nello storytelling giornalistico, riferimento sempre più rilevante per gli aggiornamenti su questioni di primo piano per la vita di tutti. A inaugurare la nona edizione di Link Festival del giornalismo, giovedì 5 maggio alle 18 nella Fincantieri Newsroom sarà “Musica per la pace”, il concerto dell’International Flute Quartet del Conservatorio Tartini, che vede suonare insieme quattro giovani musicisti di diversa nazionalità - Artur Ivelja flauto (Croazia), Jelly Dorotija Andrejcsik violino (Ungheria), Danijel Trajkovic viola (Serbia) e Iryna Bobyereva violoncello (Ucraina) – e nel quale si è perfettamente integrata la studentessa di violoncello giunta al Tartini dall’Ucraina poche settimane fa insieme ad altri studenti del Conservatorio di Kiev. A seguire l’evento dedicato al Premio Crédit Agricole FriulAdria Testimoni della Storia, promosso da Link Festival del Giornalismo e dal Premio Luchetta, su impulso di Crédit Agricole FriulAdria, d’intesa con pordenonelegge: vincitore dell’undicesima edizione è il giornalista Aldo Cazzullo, editorialista e inviato del Corriere della Sera, “per la capacità di coniugare autorevolezza e linguaggio divulgativo, rendendo anche i suoi lettori testimoni privilegiati del proprio tempo”. Alle 19 nella Fincantieri Newsroom Aldo Cazzullo sarà intervistato dalla anchor del Tg1 RAI Emma D’Aquino. Link Festival si concluderà domenica 8 maggio, alle 19, con il “Musical per la pace”, la conversazione che vedrà protagonista una vera icona del musical planetario, l’artista Ted Neeley che da mezzo secolo è “Jesus Christ Superstar”: con Ted Neeley e il regista Massimo Romeo Piparo dialogheranno a Link la giornalista RAI Marinella Chirico, della redazione TGR Friuli Venezia Giulia, e Giovanni Marzini, direttore editoriale Link Festival e direttore responsabile di IES Magazine.Va all’AD Giuseppe Bono la terza edizione del Premio Fincantieri Fieri, per aver guidato il Gruppo negli ultimi due decenni, rilanciandolo fino a farlo diventare un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Domenica 8 maggio Bono riceverà il Premio e dialogherà con la giornalista Maria Latella. Link Festival declinerà l’attualità anche attraverso i libri: in esclusiva nazionale l’economista inglese Raj Patel presenterà il nuovo saggio Feltrinelli “Infiammazione. Medicina, conflitto e disuguaglianza”: sarà in dialogo con l’economista Loretta Napoleoni e il giornalista Edoardo Vigna. E ci saranno anche Gianluigi Nuzzi con il nuovo libro “I predatori … (fra noi)” (Rizzoli), Sergio Rizzo con “Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia” (Solferino), Gian Antonio Stella con il nuovo saggio “Battaglie perse” (Solferino), e Fabrizio Roncone “Non farmi male” (Marsilio), in dialogo con la giornalista Marianna Aprile. Inoltre Francesco Battistini presenterà il nuovo “Fronte Ucraina. Dentro la guerra che minaccia l'Europa”. Con Battistini converseranno a Link il giornalista e scrittore Marzio Mian, coautore di “Maledetta Sarajevo (Neri Pozza) e la scrittrice Federica Manzon. A Link Festival 2022 l’attualita’ incontra il palcoscenico: ci sarà l’attrice Alessandra Mastronardi, ambasciatrice Unicef Italia, e i giornalisti esperti di geopolitica Dario Fabbri, che porterà in scena il live podcast di Radio3 “Roulette russa”, e Franco Di Mare, Direttore Rai3, per una conversazione scenica sulle fake news. A Link Festival anche i direttori Rai1 Stefano Coletta, Radio1 Andrea Vianello, Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini, TG2 Gennaro Sangiuliano, La Nazione Agnese Pini e TG3 Simona Sala, i giornalisti Federica Sciarelli, Giovanna Botteri, Serena Bortone, Lucia Sgueglia, Giammarco Sicuro, Barbara Carfagna, Massimo Cirri, Barbara Gruden, Marc Innaro, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, la presidente di FriulAdria Crédit Agricole Chiara Mio, il presidente FNSI Giuseppe Giulietti, il presidente ISPI Giampiero Massolo il portavoce Unicef Italia Andrea Iacomini.L’ingresso alla Fincantieri Newsroom è come sempre libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili prenotazioni fino al 5 maggio presso Ticketpoint (corso Italia 6c Trieste), dalle 16 di giovedì 5 maggio direttamente al desk in piazza Unità e online sul sito biglietteria.ticketpoint-trieste.it Info e aggiornamenti linkfestival.it e streaming live di tutti gli incontri sul canale youtube di Link Festival e sul sito del quotidiano Il Piccolo. Nella Fincantieri Newsroom, accanto all’agorà che ospita gli incontri ci saranno altri spazi di forte interattività: l’area Linklive con gli studi RAI e lo spazio espositivo dove sarà allestita la mostra “Olivetti e il giornalismo”, e lo Spazio Fincantieri dove si svolgeranno le masterclass e gli incontri dedicati ai giovani under 30. L’ingresso è consentito secondo le modalità vigenti, l’uso della mascherina non è obbligatorio, ma consigliato.