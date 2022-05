Tornano i Premi Giuseppe Malattia della Vallata e Pierluigi Cappello

Dopo un anno di sospensione causa Covid, torna a settembre il Premio letterario nazionale “Giuseppe Malattia della Vallata”, il cui bando è stato pubblicato in questi giorni, assieme al ”Premio Pierluigi Cappello”, entrambi organizzati dal Comune di Barcis e dalla Pro Barcis in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge e il Circolo Culturale Menocchio, con il patrocinio e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Gialean.



L’iniziativa culturale, giunta alla 34esima edizione, per il suo livello nazionale è entrata di diritto tra gli appuntamenti di rilievo regionale e Barcis è diventata “luogo di poesia”, riuscendo a coniugare offerta culturale e promozione turistica.

Dal 2018 il concorso è riservato esclusivamente alle poesie - inedite o edite ma mai premiate in altri concorsi - scritte nei dialetti italiani e nelle lingue minoritarie.



Si partecipa con un minimo di tre e un massimo di cinque poesie non superiori a cinquanta versi ciascuna. I concorrenti devono affiancare al testo originale la traduzione in lingua italiana. Le poesie a concorso devono essere inviate alla Segreteria del premio solo con posta elettronica entro il 31 maggio 2022. La premiazione avrà luogo domenica 11 settembre 2022 a Barcis.



Nell’ambito del “Premio letterario nazionale Giuseppe Malattia della Vallata” è nato nel 2018 il “Premio Pierluigi Cappello”, un ricordo del grande poeta friulano per diversi anni componente della giuria del Premio Malattia e un particolare e sentito omaggio alla sua poesia. Il Premio si articola in due sezioni: una riservata a un libro di poesia nei dialetti e nelle lingue minoritarie edito da maggio 2021 a maggio 2022; l’altra a un libro di poesia per bambini e ragazzi in lingua italiana o nei dialetti e nelle lingue minoritarie sempre edito nello stesso periodo.I libri verranno selezionati e premiati a insindacabile giudizio del Comitato composto da Aldo Colonnello, Fabio Franzin, Valentina Gasparet, Roberto Malattia, Maurizio Salvador, Christian Sinicco, Gian Mario Villalta, Giacomo Vit.La premiazione avverrà nel corso della 23esima edizione di pordenonelegge.it in programma dal 14 al 18 settembre 2022.Info e bandi: