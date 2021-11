Tornano le letture di 'Su e giù per le storie'

Sarà un calendario ricco di appuntamenti con le letture di "Su e giù per le storie" quello proposto per dicembre 2021 e gennaio 2022. L'iniziativa si svolge nell'ambito di LeggiAMO 0-18, progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ed è organizzata da Centro per la Salute del Bambino e Damatrà Onlus, in collaborazione con il Comune di Gorizia, Nati per Leggere FVG, il progetto Mammalingua e Un Villaggio per Crescere di Trieste.



"Su e già per le storie" porta la lettura e i libri oltre le biblioteche e le scuole, per raggiungere i palazzi e le case, le scale e gli androni dei cortili, sempre più vicino a bambini e bambine per fare festa tutti assieme. Nato con l'idea di supportare la comunità del quartiere di "Campagnuzza" di Gorizia caratterizzata da una significativa differenza multiculturale e linguistica, è diventato presto un "affollato" e giocoso appuntamento pomeridiano, dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi, si incontrano per leggere, giocare, fare merenda tutti assieme.



"Con “Su e giù per le Storie” - ha dichiarato Barbara Vatta, Referente CSB del progetto "LeggiAMO 0-18" - desideriamo sostenere e rafforzare l’intera comunità educante del quartiere Campagnuzza e contribuire a creare un contesto favorevole nei confronti di bambine e bambini, ragazze e ragazzi che ci vivono, a partire dalla magia delle storie, dai libri, dal piacere della lettura. Il nostro approccio non li vede come semplici destinatari delle azioni ma come attori che contribuiscono al cambiamento sociale che il progetto intende suscitare. La risposta avuta finora è entusiasmante, anche grazie alla collaborazione delle educatrici, maestre e insegnanti delle scuole, dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia, dalla primaria al doposcuola”.I prossimi appuntamenti con le letture di "Su e giù per le storie", che si svolgono sempre alle ore 16.00 sui pianerottoli delle scale delle Palazzine ATER di via Del Carso 13 a Gorizia sono i seguenti: 30 novembre (Damatrà); 1 dicembre (Nati per Leggere); 7 e 14 dicembre (Damatrà); 15 dicembre (Nati per Leggere); 21 dicembre (Damatrà); 4 gennaio e 11 gennaio (Nati per Leggere). Questo per orientarsi sull’età dei bambini/e. Come noto, infatti, Nati per Leggere normalmente si rivolge alla fascia 0-6 anni e quindi anche alle famiglie, mentre Damatrà Onlus segue i giovani lettori in età scolare.E dopo le prime due Feste Librose di novembre, mancano pochi giorni alladalle 15 alle 17 (in caso di pioggia verrà rimandata al 9 dicembre con lo stesso orario). L'appuntamento si svolge nel giardino della Comunità Arcobaleno di Gorizia (via San Michele 38) e prevede anche l'inaugurazione della "Mostra del Libro". Nell’occasione saranno esposti tutti i libri utilizzati negli appuntamenti di lettura e donati alla comunità dal progetto, che i giovani lettori potranno prendere in prestito per leggerli a casa con la propria famiglia.L'iniziativa fa parte di LeggiAMO 0-18, il progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha come partner: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.