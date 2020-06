Tour virtuale in 3D della mostra 'Il ‘900: l’arte di Aldo Bressanutti'

Un Tour virtuale in 3D immersivo a 360° per visitare anche da casa la mostra “Il ‘900: l’arte di Aldo Bressanutti”, allestita nella Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone dal Comune di Monfalcone.



Realizzato grazie a un sistema di riproduzione degli spazi che ricostruisce il modello tridimensionale della mostra e ne fa una mappatura attraverso riprese fotografiche a 360° ad alta definizione, il Tour virtuale permette di ricreare in modo fedele l’allestimento museale e fornire al visitatore online un tour immersivo e interattivo. Dai canali social della Galleria e di “Monfalcone eventi“ (da sabato 6 giugno) l'utente può infatti muoversi all’interno della mostra, passare da un piano all’altro e interagire con oltre 100 oggetti esposti nella Galleria Comunale. Il sistema realizzato fornisce inoltre ai visitatori virtuali delle informazioni aggiuntive, quali video e contenuti di approfondimento sulle opere esposte.



Il progetto, realizzato da Alea Strategia digitale, è accessibile anche da dispositivi mobile, essendo ottimizzato anche per tablet e smartphone.“Promosso nell’ambito del progetto di comunicazione online e offline “La cultura ti fa compagnia” – afferma l’assessore alla Cultura, Luca Fasan – “il Tour virtuale in 3D vuole essere uno strumento in più a disposizione dei molti estimatori dell’opera del maestro Bressanutti, che già in tanti hanno visitato la mostra (a oggi oltre 350 persone). Una grande soddisfazione – sottolinea Fasan – per questa ripartenza della nostra Galleria d’Arte che, per prima in tutta la regione, ha riaperto le porte al pubblico garantendo in ogni caso una forte presenza sui canali social”. La Galleria ha proposto infatti sulla sua pagina Facebook (e su quella di “Monfalcone eventi”) interviste all’artista, una visita guidata con la curatrice della mostra, Federica Scanferlin e approfondimenti sulle opere esposte che hanno registrato migliaia di visualizzazioni.La mostra “il ‘900: l’arte di Aldo Bressanutti” persegue l’obiettivo di consolidare il forte e duraturo rapporto con gli artisti strettamente collegati al territorio, fonte essenziale di grande valore per mantenere un legame attivo con la tradizione locale e l’espressione della città di ieri e di oggi. Gli orari di apertura al pubblico sono lunedì e venerdì 16 – 19, sabato e domenica 10 – 13, 16 – 19.