Tour virtuali alle mostre e voto on line per il Premio In Sesto 2020

Dopo la presentazione ufficiale in streaming, nuovi contenuti digitali per iniziare a scoprire da remoto le mostre della rassegna Palinsesti 2020 di San Vito al Tagliamento (7 novembre 2020 – 17 gennaio 2021), in attesa di poterle presto visitare in presenza. Quattro appuntamenti con le quattro sezioni di Palinsesti 2020.



Già disponibile sul profilo You Tube del Comune di San Vito al Tagliamento e sul sito della rassegna, il primo tour virtuale alla scoperta del Premio In Sesto XII edizione, a cura di Michela Lupieri.



A partire dalle ore 10.30 di domenica 22 novembre sarà poi possibile votare online i progetti degli artisti in gara per il 2020: Matteo Nasini, Maria Walcher e il duo Sinta Werner e Markus Wüste. Si potrà esprimere la propria preferenza entrando nel sito www.palinsesti.org e scegliendo uno dei tre progetti in concorso.



Sempre domenica 22 novembre, alle ore 10, collegandosi al sito della rassegna, in streaming anche la seconda visita virtuale alle mostre. Sarà la volta della personale di Elisa Caldana, vincitrice del Premio In Sesto nel 2019, con il suo progetto Monumento alle vie inesistenti. La mostra, a cura di Giada Centazzo, è allestita alla Fondazione Ado Furlan di Pordenone.