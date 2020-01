Resta Aperta fino al 6 gennaio nella chiesa di San Francesco a Udine Tra vecchio e nuovo – Fotografia in Friuli, mostra che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio fotografico regionale e che chiude l’ambizioso progetto triennale dell’Irpac, Istituto regionale di promozione e animazione culturale, iniziato nel 2017 con la mostra Album di Famiglia. L’esposizione, insieme alle due precedenti permette di ricostruire la storia del Friuli dal 1850 ai giorni nostri: un’emozionante narrazione con immagini di fotografi eccellenti come Malignani, Pignat e Brisighelli, che hanno dato un valore storico e sociale a questo progetto. Se da un lato la mostra presta attenzione nei confronti dei fotografi che hanno operato a cavallo del secolo scorso, ci sarà un piacevole confronto con fotografie contemporanee realizzate nelle stesse prospettive da un gruppo di fotografi coordinati da Luca Simon Mattioli. Da questo insieme di immagini, vecchie e nuove messe a confronto, ogni visitatore può riconoscere frammenti di storia, luoghi, scorci e contesti. La comparazione permette inoltre la valorizzazione dei cambiamenti urbanistici, architettonici e sociali, in un dialogo tra passato e presente, tra “vecchio e nuovo”.