Tre anni fa l'addio al poeta Pierluigi Cappello

Tre anni fa, il 1° ottobre 2017, ci lasciava il poeta friulano Pierluigi Cappello. Nato a Gemona l'8 agosto 1967, originario di Chiusaforte, ha vissuto a Tricesimo e poi a Cassacco. La passione per la poesia è nata quando Cappello era giovanissimo. A 15 anni è rimasto vittima di un incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle per il resto della sua breve vita. Nel 2004 ha vinto il Premio Montale, seguito dal premio Viareggio nel 2010 e dal De Sica nel 2012. Poi la malattia e la morte sopraggiunta a soli 50 anni, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama culturale regionale.

Mercoledì 30 settembre, Udine ha intitolato la rinnovata area verde di via Magrini, all'incrocio tra via Muratti e via Viola. Un gesto simbolico che restituisce a una delle voci poetiche più struggenti e intense del Friuli la sua grandezza.