Tre appuntamenti con 'Voglia di leggere' e gli autori toscani

L’Associazione dei Toscani del Friuli Venezia Giulia APS prosegue nella sua attività e nell'organizzazione di eventi culturali di interesse generale con formule diverse ma sempre snelle e appropriate ai temi. Una dimostrazione è data dall’imminente tre giorni dedicata a incontri con importanti autori toscani che già dal titolo, “Voglia di leggere”, esprime con leggerezza l’importanza della lettura come desiderio e speranza.



Primo appuntamento giovedì 7 ottobre, ore 18,00, alla Libreria Moderna, via Cavour 13, con “Biondo era e bello” di Mario Tobino, una biografia-gioiello di Dante per il commento e le letture di Stefano Rizzardi. Si prosegue venerdì 8 ottobre, ore 18,00, alla Libreria Tarantola, via V. Veneto 20, con “Beatrice. Il canto dell’Appennino che conquistò la capitale”, di Paolo Ciampi, che racconterà la storia di Beatrice, poetessa-pastora analfabeta, insieme alla rievocazione di Renato Fucini e Niccolò Tommaseo, sostenitori ammirati della poetessa, con le letture di Martina Del Piccolo e Gianni Nistri.



Si chiude, con due incontri: il primo al mattino, ore 11,30, alla, Via dei Rizzani 1/3, con “”, di, romanzo su Giacomo Matteotti; dialogheranno con l’autore Andrea Castiglione e Gianni Ortis. Il secondo nel pomeriggio, ore 18,00, sempre alla Libreria Friuli, con “I carretti della solidarietà”, alla presenza dell’autore Orlando Baroncelli e con le letture di Gianna Maria Tavoschi.L’iniziativa è patrocinata e sostenuta dalla Regione Toscana in collaborazione con il Club per l’Unesco di Udine, Librerie in Comune, Associazione degli stellianiani. Maggiori informazioni visitando il sitoIngresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria inviando e mail a prenotazionetoscanifvg@outlook.it, indicando nome cognome e telefono. Misurazione della temperatura e Certificazione verde.