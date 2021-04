Lunedì 19 aprile 2021, alle ore 18:30, Laura Carlini Fanfogna, Direttore del Servizio Musei e Biblioteche del Comune di Trieste, parlerà dei Musei Civici di Trieste e di come questi, attraverso le loro collezioni, ci raccontino l’intera storia dell’area triestina.



L’evento, dal titolo "Trieste allo specchio. I musei riflettono la città?" si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom.



La conferenza è organizzata dal Collegio universitario Luciano Fonda di Trieste.



I Musei Civici di Trieste raccontano, attraverso le collezioni, l'intera storia dell'area triestina, dai primi insediamenti preistorici alle vicende artistiche, economiche, scientifiche e produttive della società contemporanea. Un unico percorso diffuso sul territorio, articolato per aree tematiche. Archeologia, storia, arti visive, teatro, letteratura, scienza e cultura tecnica sono i grandi temi che è possibile approfondire, anche attraverso percorsi trasversali alle varie sedi.



Si invitano gli interessati a richiedere, solo via e-mail, l’invito Zoom con i dati per connettersi a: ingrid.pellis@collegiofonda.it