Trieste batte Udine (per ora?) per distacco

Forte del suo dominio numerico – dato soprattutto dalla presenza di Miramare, tra le location più visitate in assoluto in Italia -, la città di Trieste ha ormai avviato la nuova stagione delle esposizioni, sia in luoghi pubblici che privati, con una decina di mostre che, al momento, sembrano rendere quasi insanabile il gap con Udine, dove i grandi eventi sono per ora in via di esaurimento.

NEL MONDO DI FRIDA

Il titolo più atteso – e ‘pop’ – è la mostra sensoriale Frida Kahlo. Il caos dentro, aperta fino al 23 luglio al Salone degli Incanti: un evento internazionale che punta tutto sull’incanto, appunto, e sulle suggestioni dell’unione tra opere originali e tecnologia, un viaggio immersivo nel mondo interiore e artistico della celebre artista. L’idea di base è dare al visitatore l’occasione di entrare con tutti i sensi nel sofferto mondo dell’artista, attraverso un percorso in cui vengono affrontati diversi tratti della sua personalità, con opere originali, riproduzioni di celebri autoritratti e un centinaio di scatti fotografici, accanto a riproduzioni digitali di murales messicani e di ambienti a grandezza reale.

UN PRESTITO DI PRESTIGIO

Da giovedì 17, a Miramare, un capolavoro in prestito dalle Gallerie degli Uffizi è invece al centro di una mostra che racconta storie di doni e scambi di opere d’arte: Dagli Uffizi a Miramare. La Madonna delle Rose di Tiziano e le collezioni degli Asburgo tra Vienna e Firenze. La presenza del dipinto di Tiziano fa parte di un progetto di connessione tra i due musei, entrambi legati agli Asburgo Lorena, e punta a dare rinnovata visibilità alla dimora dell’Imperatore e a far riguadagnare ingressi a una location penalizzata da due anni di pandemia. Sempre a Miramare, da febbraio è presente anche un’opera dal carattere simbolico, Allegoria di Trieste e l’Istria di Annibale Strata. Donato al re Vittorio Emanuele 2° nell’autunno 1861 da patrioti triestini per sostenere la causa dell’annessione al regno d’Italia, il dipinto rimarrà a Trieste per 10 anni grazie al progetto ministeriale Dai depositi ai musei.

COLLEZIONI DALL’ESTERO

Oltre ai progetti speciali e ai prestiti, Trieste continua a essere attiva anche nelle piccole e grandi gallerie e nei musei come il ‘Carlo Schmidl’, dove un’altra collaborazione – con la Comunità croata della città – ha reso possibile l’allestimento fino al 1° maggio di Una vita per il balletto. Hommage à Jelko Yuresha: una selezione di costumi, cimeli e documenti delle étoile della danza mondiale, collezionati dal celebre ballerino croato nella sua lunga carriera. Arriva dall’estero anche la collezione – oltre 150 pezzi di design - dell’artista-designer francese Jacques Toussaint: Passato/Futuro/Estetica/Funzione, allo Spazio Cavana fino al 19 marzo.

GLORIE LOCALI’ E NON SOLO

Tra i nomi locali, una singolare figura di intellettuale triestino del secondo ‘900 è visibile fino al 26 giugno in Ritorno a Trieste. Lucio Saffaro tra arte e scienza, al Magazzino 26 del Porto Vecchio. Fabio Colussi. Poesia del mare è dedicata invece a un’altra gloria cittadina, fino al 30 marzo nella Sala comunale d’arte di piazza Unità. Restano aperte Punto nave, dedicata dallo Studio Tommaseo all’artista italobelga Lorenzo Gatti (fino al 30 aprile), e Io, lei, l’altra – Ritratti e autoritratti fotografici di donne artiste: 90 ritratti e autoritratti femminili fino al 26 giugno al Magazzino delle Idee.