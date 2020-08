Da venerdì 28 agosto al 18 ottobre si tiene la X edizione di “Trieste mosaico di Culture”, rassegna su storia e tradizioni della Trieste multiculturale e delle comunità che la svilupparono. Organizzata dall’associazione culturale Altamarea, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Promoturismo FVG, prevede dieci visite guidate a piedi nel centro di Trieste, dalla durata di due ore, alla scoperta di arte, storia, musica e letteratura della città, con musica, letture dal vivo e degustazioni tipiche.



Il programmma, ideato da Rina Anna Rusconi in occasione di "Trieste Capitale Europea della Scienza 2020", vede la partecipazione di vari enti privati e delle comunità ebraica, greco-orientale, serbo-ortodossa e dell’Unione dei Circoli Sloveni di Trieste.



Il primo appuntamento è venerdì 28 agosto con “Pagine scolpite nella pietra”, sull’antica Tergeste. Attraverso monumenti e tracce sorprendenti, dal propileo romano di San Giusto appena restaurato al Teatro Romano, una passeggiata ricca di storia e memorie. Con degustazione di vini del Carso, alla ricerca delle fragranze del vino "pucino" degli antichi Romani. Ritrovo: ore 17.10, alla Cattedrale di San Giusto.



Seguirà: segreti, curiosità e aneddoti sull’emporio del Vecchio Impero, sulle decorazioni dei palazzi e con una visita alla Chiesa di San Nicolò dei Greci. In omaggio i "biscottini dell’Imperatrice Maria Teresa". Ritrovo alle 17.10 davanti a “Tipicamente Triestino”, in Via Einaudi, 1.: dal Porto Vecchio a Piazza Venezia, tra geometrie neoclassiche ed eclettiche, dal Secolo d’Oro alla Belle Epoque, sulle orme dei reali e degli imprenditori dell’epoca. Con letture dal vivo. Ritrovo: ore 17.10, Palazzo Carciotti, in Riva 3 Novembre, 13, lato mare.Le visite successive saranno:, con una visita alla Chiesa di San Spiridione e melodie balcaniche. Ritrovo: ore 17.10, Chiesa di San Spiridione, lato Via Genova.: dalla città multiculturale e multireligiosa a Trieste Città della Scienza, e sui protagonisti della scienza tra '800 e '900. Ritrovo: ore 17.10, Piazza Sant’Antonio. E: tra arte, storia, letteratura e personaggi simbolo, da Primož Trubar a Srečko Kosovel, Vladimir Bartol e Boris Pahor. Con musiche dal vivo. Ritrovo: ore 17.10, alla fontana di Piazza Unità d‘Italia.: da Piazza Venezia alle porte delle mura medievali, tra arte, storia, letteratura e psicoanalisi. Con degustazione di caffè. Ritrovo: ore 16.10, Piazza Venezia. Seguirà: itinerario Liberty, tra stile floreale italiano e Secessione viennese, da Piazza della Borsa al Viale XX Settembre. In omaggio i "biscottini letterari". Ritrovo: ore 16.10, davanti a “Tipicamente Triestino”, in Via Einaudi, 1. Domenica 4 ottobre verrà riproposta la visita di agosto sulle “Pagine scolpite nella pietra”. Ritrovo: ore 16.10, Cattedrale di San Giusto.Infine,: la storia della comunità ebraica, con la sua ricchezza culturale e i suoi protagonisti, in un luogo di grande fascino. Ritrovo alle ore 10 con Livio Vasieri, in Via della Pace, 4; visita gratuita.Quote di partecipazione: € 10 interi; € 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. E’ richiesta la prenotazione alla mail rinaanna.rusconi@gmail.com o su Whatsapp al cell. 347.21.12.218. Altre informazioni sul sitoe sulla pagina Facebook dell’Associazione Altamarea.