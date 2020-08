Trieste, regina della lettura

In Friuli Venezia Giulia si legge e molto, rispetto alla media nazionale. Il dato è confermato sia dalla presenza di tante librerie sul territorio, molte delle quali indipendenti, e anche dalla classifica di Amazon.it sulle città italiane che acquistano più libri. Trieste, quest'anno, fa il suo ingresso in Top Ten, al decimo posto di questa speciale classifica che vede trionfare Milano, regina della lettura per l'ottavo anno consecutivo, seguita da Roma e Torino. Nella classifica di Amazon fanno il loro ingresso molte città del Sud, rispetto agli anni scorsi. Napoli (al nono posto) e poi nelle retrovie Palermo, Bari e Reggio Calabria che però balzano in avanti di decine di posizioni, mentre agli ultimi posti della classifica troviamo Siracusa, Alessandria e Foggia.

Bologna e Padova scivolano rispettivamente al quarto e ottavo posto, mentre Pisa esce dalla top ten, scalzata dal capoluogo giuliano. Poi ci sono Firenze sesta, che guadagna tre posti rispetto allo scorso anno, Verona, che scivola settima in classifica e Padova ottava. Oltre a Trieste c'è un'altra new entry, Genova al sesto posto.