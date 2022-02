Trieste, trasformazione urbanistica la sfida del futuro

"Come è accaduto per Milano negli anni '90, oggi Trieste sta vivendo un simile periodo di cambiamento anche urbanistico. La ricchezza per Trieste nell'avere Porto Vecchio non sta meramente nella disponibilità di una superficie commerciale, ma nella possibilità per gli amministratori chiamati a gestire questa trasformazione di guardare oltre il decennio, dandosi una prospettiva lunga. È una sfida grandissima che abbraccia, a Trieste come in tante altre città del Friuli Venezia Giulia, l'opportunità di valorizzare importanti beni culturali".



È questa la riflessione di attualità che l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha portato al convegno internazionale "Nelle città della Venezia Giulia. Piani, progetti, fatti urbani (1924-1954)" organizzato nella sala Luttazzi del Magazzino 26 a Trieste dall'Istituto regionale per la cultura istriano fiumano dalmata - Irci. L'evento è incluso nel progetto cofinanziato dalla Regione per la promozione, valorizzazione e conoscenza del patrimonio immateriale storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia e delle aree contermini (LR 16/2014): un'analisi dello sviluppo urbanistico nelle città della Dalmazia e dell'Istria tra le due Guerre che rientra nel più ampio percorso di approfondimento sulle città della Venezia Giulia e sulla colonizzazione agricola della pianura pordenonese. Oltre al Comune di Trieste sono partner istituzionali le amministrazioni di Fanna, Roveredo in Piano e Montereale Valcellina, quest'ultima in qualità di capofila.



"La nostra regione è tra le prime per investimenti in cultura e

per produzione nel settore dell'impresa creativa, cui risponde

una vasta e variegata domanda di fruizione che fa sì che nulla

resti inesplorato. Credo che questa vivacità sia dovuta anche al

fatto che in molte realtà del nostro territorio le persone

possono ancora godere della bellezza del paesaggio e dei beni che

li circondano e ciò crea un habitat fondamentale per favorire la

creatività e l'esposizione al bello" ha detto ancora Gibelli.

Quanto ai temi trattati dal convegno, i numerosi relatori hanno

offerto una lettura degli eventi che determinarono la mutevolezza

del confine nord-orientale nel corso del Novecento anche

attraverso le trasformazioni urbane che furono adottate

nell'intera Venezia Giulia sin dal periodo interbellico.

Ha aperto i lavori Ferruccio Canali, con Piani urbanistici e

progetti nelle città e nei borghi della Venezia Giulia e della

Dalmazia italiana: gli studi geografici. A seguire Julija Lozzi

Barkovic, Trasformazioni urbane tra Fiume e Sušak nel periodo

interbellico; Jasna Rotim Malvic, Episodi di architettura

razionalista a Fiume e nella provincia del Quarnero: Enea

Perugini, Giulio Duimich, Yvone Clerici; Diana Barillari,

Grattacieli adriatici: Umberto Nordio a Trieste e Fiume; Paolo

Tomasella, Architetti italiani a Pola: Alfeo Pauletta, Enrico

Trolis, Ottomaro Heiningher.

Nel pomeriggio sono stati affrontati i luoghi della fede e della

memoria con le relazioni di Marko Medved, Nuove chiese a Fiume in

epoca fascista: architettura, religiosità popolare, politica.

Daina Glavocic, Architetti e scultori italiani di monumenti della

memoria nel cimitero fiumano di Cosala; Ivan Jelicic, "Si morì

non per la fede cristiana, ma per la fede italiana": il monumento

sepolcrale e la memoria di Bruno Mondolfo nella Fiume fascista;

Monica Priante, "Ricordate i morti per la patria":

memorializzazione del culto dei caduti italiani nella Prima

guerra mondiale a Pola; Luka Skansi, La reinvenzione di una

tipologia: monumenti e memoriali del dopoguerra in Istria e nel

Quarnero.

Gibelli ha poi fatto visita, accompagnata dal direttore

dell'Irci, Piero Delbello, al nuovo allestimento delle masserizie

degli esuli istriani, fiumani e dalmati collocate dal Magazzino

18 al Magazzino 26 dove ora sono visitabili attraverso un

percorso storico-didattico aperto al pubblico.