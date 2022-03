Triestebookfest inaugura con Mauro Ferrari e la nuova Lonely Planet del Fvg

Entra nel vivo la sesta edizione di Triestebookfest – Parole in viaggio, co-organizzato dal Comune di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, Assessorato alla cultura: l’apertura ufficiale del Festival si terrà alla presenza del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, venerdì 4 marzo, alle 16.30, all’Auditorium del Museo Revoltella.

Dopo l’Anteprima del Festival su Trieste e il suo porto e l’evento dedicato agli studenti con la presentazione del libro di Laura Fontana Gli italiani ad Auschwitz insieme al professor Tristano Matta, Triestebookfest – Parole in viaggio si apre con la presentazione ufficiale della terza edizione della guida della EDT Lonely Planet dedicata al Friuli Venezia Giulia, alla presenza dell’autore Piero Pasini, del Direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro e del Direttore generale di PromoturismoFVG, Antonio Bravo, moderati da Nadia Pasqual.



“Al di là delle tante eccellenze enogastronomiche, di una natura che con disinvoltura sfuma dalla montagna al mare passando per la laguna e persino per la steppa, al di là dell’incredibile numero di borghi di collina e di una diversità bioculturale con pochi simili in Italia “ – scrive Luigi Farrauto, autore insieme a Piero Pasini – “; nel suo petto di piccola regione del Nord-est batte un cuore grandissimo. L’ho sentito pulsare ovunque: nelle città antiche e nei musei moderni, nei castelli diroccati e nelle vecchie linee di trincea; nelle osterie buie e nei pub più trendy. Una regione piccola, sì, ma dove viaggiare è come fare il giro del mondo”.Tra le varie attività di comunicazione, PromoTurismoFVG porta avanti da anni una strategia mirata a posizionare il Friuli Venezia Giulia tra i più importanti titoli editoriali turistici a livello nazionale e internazionale., attraverso, in primis, la creazione di titoli ex novo dedicati interamente al territorio ma anche con l’aggiornamento dei contenuti o l’aumento della foliazione. Numerosi i traguardi raggiunti a partire da Lonely Planet Friuli Venezia Giulia approdata già alla sua terza edizione, alla Bradt Guide FVG, la prima guida in lingua inglese e inserita tra le migliori guide turistiche ai “Travel Media Award 2020”, passando per il primo titolo della nuova Guida Rossa del Touring Club Italia d’Italia o per i numerosi aggiornamenti, tra le tante, della guida Rough Guide, della Guida Michelin Italie du Nord, della francese Petit Futé o della russa Polyglot Bell’Italia.Segue,, un viaggio nella mente di uno scienziato, dove al posto di numeri e formule si scopre un paesaggio fatto di musica, di creatività, di natura, di amore. Mauro Ferrari, nato a Udine nel 1959, è impegnato nella ricerca sulle nanotecnologie applicate alla cura dei tumori. Attualmente è presidente e amministratore delegato di BrYet Pharma, consigliere d’amministrazione di Arrowhead Pharmaceutics e professore di Scienze Farmaceutiche all’Università di Washington. In Italia è membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze “dei Quaranta”, e ha ricevuto lauree ad honorem dalle università di Napoli Federico II e di Palermo. Oltre a un lunghissimo curriculum di premi, incarichi e partecipazioni a ricerche dalle quali sono nati alcuni dei farmaci più innovativi per la cura dei tumori, Mauro Ferrari conta 60 brevetti a suo nome e oltre 500 pubblicazioni su riviste internazionali.: dalle 10.30 sono in programma le presentazioni di A Londra con Virginia Woolf di Cristina Marconi, Giulio Perrone Editore (2021) e Destinazione Giappone, Ediciclo Editore (2021) di Mauro Buffa con Roberto Covaz, un evento che rientra nel calendario di Aspettando Geografie e che segna l’inizio di una collaborazione di Triestebookfest con il Festival Monfalcone Geografie, promosso dal Comune di Monfalcone insieme alla Fondazione Pordenonelegge.Nel pomeriggio, alle 15.30, Melania Soriani racconta il giro del Mondo di Nellie Bly, la prima cronista donna, nel romanzo Bly, Mondadori (2022). In arrivo dalla Scozia, alle 17.00, il medico, scrittore e viaggiatore Gavin Francis presenta Isole. Cartografia di un sogno, EDT (2021), con Pietro Spirito. A dieci anni dalla morte di Lucio Dalla, alle 18.30, viene proposto un “giro” a Bologna sull’onda delle sue canzoni, con l’attore e scrittore bolognese Giorgio Comaschi, che presenta il libro A Bologna con Lucio Dalla, Perrone (2022), insieme allo scrittore e storico bolognese Alessandro Vanoli.Domenica 6 marzo, alle 10.30, Luigi Nacci presenta la storia di Marianna A., raccontata nel libro Spirito libero e sangue caldo, Ediciclo (2021), una storia di sofferenza e libertà ed erranza. Alle 11.30, il giornalista del Foglio Michele Masneri ci guida in un viaggio nella Silicon Valley con il libro Steve Jobs non abita più qui, Adelphi (2020), con Francesco De Filippo.Nel pomeriggio, alle 15.30, Francesco Della Puppa presenta La linea dell’orizzonte, Beccogiallo (2021): un resoconto partecipe e ben documentato dell’esperienza dei migranti bengalesi in Italia e Inghilterra.Alle 17.30, Luigi Nacci presenta in anteprima nazionale il libro Non mancherò la strada, Editori Laterza (2022), con Cristina Bonadei, e alle 18.30, lo storico Alessandro Vanoli propone La scoperta e il sogno. Come il viaggio e l’immaginazione hanno creato il mio mondo, due interventi nei quali racconta l’erranza e i viaggi.Come da tradizione, sono in programma anche alcuni appuntamenti “Fuori Festival”:sabato 5 marzo, alle 10.00, viene proposto l’evento “Viaggio nei colori dell’oscurità all’origine dell’uomo artista”, alla Grotta dell’Orso di Gabrovizza, organizzato in collaborazione con MITI e CAI XXX Ottobre.Alle 11.00 alla Libreria Lovat è in programma la presentazione degli Atlanti letterari illustrati, curati da Anselmo Roveda e Marco Paci e alle 17.00 letture a tema rivolte a famiglie con bambini dai 3 anni in collaborazione con Nati per leggere, che ritorna al Festival dopo un’assenza di due anni dovuta all’emergenza sanitaria, proponendo letture della miglioreproduzione editoriale per l’infanzia dedicate al tema del viaggio.All’Antico Caffè San Marco, alle 19.00, Michele Rumiz, Travel director di Slow Food, presenta La grotta al centro del mondo, EDT (2021), con Enrico Milic.Infine, sempre nell’ambito del “Fuori Festival”, martedì 8 marzo, all’Antico Caffè San Marco, alle 18.00, Tatjana Dordević Simić presenta il suo libro Il pioniere con Massimiliano Schiozzi, evento in collaborazione con “Varcare la Frontiera”.In base alle norme sanitarie vigenti, a tutti gli eventi del Festival si accede solo con prenotazione obbligatoria al +39 3314373087 (anche via WhatsApp), con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.