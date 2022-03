Triestebookfest – Parole in viaggio prosegue sabato 5 marzo, con i primi appuntamenti “Fuori Festival”: alle 10.00 viene proposto l’evento “Viaggio nei colori dell’oscurità all’origine dell’uomo artista” alla Grotta dell’Orso di Gabrovizza, organizzato in collaborazione con MITI e CAI XXX Ottobre; alle 11.00 alla Libreria Lovat è in programma la presentazione degli Atlanti letterari illustrati, curati da Anselmo Roveda e Marco Paci.



All’Auditorium del Museo Revoltella, alle 10.30 è in programma la presentazione di A Londra con Virginia Woolf di Cristina Marconi, Giulio Perrone Editore (2021). Romana, laureata in Filosofia alla Normale di Pisa, vive a Londra e da dieci anni racconta l’Inghilterra sui giornali. In A Londra con Virginia Woolf, Cristina Marconi si sofferma sulla vita della grande scrittrice inglese a partire dai luoghi in cui questa si è svolta.



Segue alle 11.30 la presentazione di Destinazione Giappone, Ediciclo Editore (2021) di Mauro Buffa con Roberto Covaz, un evento che rientra nel calendario di Aspettando Geografie e che segna l’inizio di una collaborazione di Triestebookfest con il Festival Monfalcone Geografie, promosso dal Comune di Monfalcone insieme alla Fondazione Pordenonelegge. Mauro Buffa va alla scoperta del seducente Paese del Sol Levante percorrendolo da sud a nord. Un viaggio tutto a bordo dei fantastici treni proiettile che a 300 km/h collegano le metropoli giapponesi come fossero stazioni di una immensa subway. E scopre una stupefacente contemporaneità unita a una cultura antica e affascinante.Nel pomeriggio, alle 15.30, Melania Soriani racconta il giro del Mondo di Nellie Bly, la prima cronista donna, nel romanzo Bly, Mondadori (2022). L’autrice presenta una Nellie Bly giornalista, esploratrice, corrispondente di guerra, sempre schierata dalla parte delle operaie sfruttate, dei bambini, delle domestiche e delle donne in generale. Ma racconta anche l'altro lato della medaglia, mettendo in luce la forza e la fragilità, il coraggio e la tenacia che hanno portato questa donna a realizzare traguardi impensabili per l'epoca. Che l'hanno portata tra le prime a combattere lotte che, ancora oggi, non sono state completamente vinte.In arrivo dalla Scozia, alle 17.00, il medico, scrittore e viaggiatore Gavin Francis presenta Isole. Cartografia di un sogno, EDT (2021), con Pietro Spirito. Attingendo ai ricordi dei viaggi che in trent'anni lo hanno portato dalle isole Faroe all'Egeo, dalle Galapagos alle Andamane, e mescolandoli alla psicologia, alla filosofia e ai grandi viaggi della letteratura e della storia, Gavin Francis si mette sulle tracce del mistero da sempre abbinato alle isole, senza alcuna ambizione di risolverlo, quanto piuttosto di celebrarne ancora una volta il fascino senza tempo.A dieci anni dalla morte di Lucio Dalla, alle 18.30, viene proposto un “giro” a Bologna sull’onda delle sue canzoni, con l’attore e scrittore bolognese Giorgio Comaschi, che presenta il libro A Bologna con Lucio Dalla, Perrone (2022), insieme allo scrittore e storico bolognese Alessandro Vanoli.E per i piccoli lettori, per il “Fuori Festival” alle 17.00 alla Libreria Lovat vengono proposte letture a tema rivolte a famiglie con bambini dai 3 anni in collaborazione con Nati per leggere, che ritorna al Festival dopo un’assenza di due anni dovuta all’emergenza sanitaria, proponendo letture della migliore produzione editoriale per l’infanzia dedicate al tema del viaggio.La giornata si conclude all’Antico Caffè San Marco, alle 19.00, con Michele Rumiz, Travel director di Slow Food, che presenta La grotta al centro del mondo, EDT (2021), con Enrico Milic: il racconto in prima persona di un viaggio nel cuore della Turchia più autentica, alla scoperta di alcune antiche tradizioni gastronomiche che rischiano di scomparire e al tempo stesso è una riflessione sulla fine di una cultura rurale secolare, schiacciata dai cambiamenti geopolitici che stanno trasformando la Turchia contemporanea., alle 10.30, Luigi Nacci presenta la storia di Marianna A., raccontata nel libro Spirito libero e sangue caldo, Ediciclo (2021), una storia di sofferenza e libertà ed erranza. Alle 11.30, il giornalista del Foglio Michele Masneri ci guida in un viaggio nella Silicon Valley con il libro Steve Jobs non abita più qui, Adelphi (2020), con Francesco De Filippo.Nel pomeriggio, alle 15.30, Francesco Della Puppa presenta La linea dell’orizzonte, Beccogiallo (2021): un resoconto partecipe e ben documentato dell’esperienza dei migranti bengalesi in Italia e Inghilterra.Alle 17.30, Luigi Nacci presenta in anteprima nazionale il libro Non mancherò la strada, Editori Laterza (2022), con Cristina Bonadei, e alle 18.30, lo storico Alessandro Vanoli propone La scoperta e il sogno. Come il viaggio e l’immaginazione hanno creato il mio mondo, due interventi nei quali racconta l’erranza e i viaggi.