Grazie all'importante collaborazione del Comune di Moruzzo, volendo dare luce al luogo da cui nasce la storia fantastica raccontata da Stefano Codutti, “CUDÙT. Trilogia dei viaggi nel tempo alla ricerca delle origini”, questa sera, 27 agosto alle ore 20.30, alla Fortezza Medio Tagliamento, nell’antico borgo di Santa Margherita del Gruagno, si possono seguire i tre incredibili salti temporali del curioso protagonista sino al lontano Medioevo, immersi e coinvolti nell’unicità del luogo e dell’opera.



Il romanzo nasce dalla determinazione con cui l’autore, per circa quarant’anni, è risalito, con dettagliati studi e ricerche genealogiche, alle proprie origini medievali, nell’antico Friuli, arrivando al primo Cudùt, il più lontano antenato da cui deriva il cognome.

Lasciando spazio alla narrazione fantastica, si incontrano personaggi tutti realmente esistiti, si intuiscono le varie diramazioni dei Codutti nel Friuli e il contesto storico, ben documentato a ritroso tra l’Ottocento e il Medioevo.



Il primo viaggio si svolge a fine ‘800, con l’incontro dei primi avi in un Friuli rurale e la visita del Re Vittorio Emanuele a Udine accompagnato dai luminari friulani Malignani, Ceconi, Pecile; il secondo viaggio si svolge alla fine del ‘400 tra incontri e fughe: i Benandanti, il grande Leonardo Da Vinci, i Turchi. Conclude la trilogia il terzo viaggio, nel 1387 tra castelli, magia, paganesimo e segreti. Le Agàne, con le loro conoscenze e la millenaria storia, sono figure determinanti nell’esperienza dell’avventuroso personaggio. E non solo, perché anche i lettori rimangono affascinati da ogni racconto e descrizione, per cui alla fine del libro viene voglia di rileggerlo.“...si apriva chiaro ai miei occhi anche il motivo privilegiato dei miei viaggi... c’è uno scopo più sottile... raccontare qui, ora, in questo piccolo lembo del Nordest, a chi vuol ascoltare... la conoscenza del nostro popolo e della nostra terra...”Con la prefazione di Enzo Driussi, esperto in tradizioni friulane.Stefano Codutti, consulente assicurativo, appassionato di trekking, scrittura, farfalle e astronomia, è PR del Circolo Astrofili di Talmassons di cui è fondatore, si occupa di divulgazione astronomica nelle scuole e creazione di eventi presso l’Osservatorio.