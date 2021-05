Tutelati sei nuovi beni culturali in Friuli Venezia Giulia

L'attività di tutela nella nostra regione prosegue a gonfie vele con l'inserimento di sei nuovi beni tra quelli tutelati dal Ministero della Cultura. Il 28 aprile 2021 alle ore 15.00, presso Palazzo Economo a Trieste, si è riunita la Commissione Regionale Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia. All’incontro, che si è svolto in modalità telematica, hanno partecipato i componenti della Commissione Roberto Cassanelli, Direttore del Segretariato regionale in qualità di Presidente della Commissione, Simonetta Bonomi, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Andreina Contessa, Direttore della Direzione regionale musei, Luca Caburlotto, Soprintendente Archivistico.



I nuovi beni tutelati sono il Palazzo del Consiglio Regionale, ex Casa del Balilla, a Trieste; la sede della Banca d'Italia a Trieste; la Chiesa sussidiaria di San Domenico a Udine; la Chiesa di San Michele Arcangelo, a Tarcento, in località Segnacco; la Caserma Stella a Lignano Sabbiadoro; Casa Lenassi – Michieli (Comando Stazione Carabinieri), a Cervignano del Friuli.



Il 3 marzo scorso erano stati inseriti tra i beni tutelati anche il Monumento al Duca d'Aosta e la Parete commemorativa ai Caduti del 1° e 4° Stormo Caccia a Gorizia; la Chiesa di San Canciano Martire a Mereto di Tomba, località Pantianicco; la Chiesa di San Lorenzo Martire e campanile a Manzano, località San Lorenzo; il Complesso dell'Opera di San Giuseppe a Trieste; l'edificio ex Case Ferrovieri di via Udine n. 73 a Trieste; l'edificio di via Sant'Ireneo della Croce n. 4 a Trieste; l'edificio di via Udine n. 12 a Trieste.