Tutto pronto per Anteprima Dedica

Si intitola “Parlami di battaglie, di re e di elefanti” e sarà un intreccio sapiente di narrazione e musica la lettura scenica a inaugurare, martedì 8 febbraio, nella chiesa di San Gregorio di Sacile, alle 20.45 (l’ingresso è gratuito, con prenotazione al Piccolo Teatro di Sacile che collabora alla realizzazione: piccoloteatrosacile@gmail.com, 366 3214668) Anteprima Dedica 2022 e il programma che fino al 27 febbraio si dipanerà in 13 appuntamenti, in 11 luoghi del Friuli Venezia Giulia, accompagnando il pubblico al festival, quest’anno incentrato sullo scrittore francese Mathias Énard. Il suo libro “Parlami di battaglie, di re e di elefanti”, al centro di questa lettura scenica, racconta un sogno: quello dell’incontro – possibile e mancato – nel 1506, fra Michelangelo –che accetta l’invito del sultano Bayazid, il quale gli offre il compito di disegnare un ponte che unisca le rive del Bosforo e la magia dell’Oriente. A tradurre per il palcoscenico le suggestioni del romanzo sarà l’ attore, autore e regista friulano Andrea Collavino, che si avvarrà delle musiche rinascimentali eseguite dal vivo dal duo L’Aquilegia.



.Venerdì 11 febbraio ad Azzano Decimo, alle 20.45, nel teatro Mascherini (ingresso gratuito, prenotazioni su eventibrite.it) , si terrà invece “Di canto e di ebbrezza. Le note del vino: tra suoni e parole”, narrazione in musica che nasce da “L’alcol e la nostalgia”, il romanzo di Enard sul sofferto rapporto fra l’Occidente e la Russia. Angelo Floramo e la violoncellista Elisa Fassetta condurranno il pubblico in vagabondaggi anarchici e scomposti, fra “eros et enos”, dal Simposio di Platone alle Taverne del Seicento, poeti e ribelli, visionari e rivoluzionarie.Sabato 12 febbraio a Udine, alle 18, al Caffé Caucigh (ingresso gratuito, prenotazioni a info@libreriamartincigh.com) , il libro “Ultimo discorso alla Società proustiana di Barcellona”, in cui Mathias Énard traccia la sconfinata mappa della sua scrittura e della sua geografia interiore (da Beirut a Sarajevo, dalla Russia al Tagikistan fino alla Spagna), per Anteprima Dedica diventa “Nous n’écrirons rien/Cantato, per Énard”, dialoghi e partiture fra voce, musica e testo, con tre giovani, poliedrici e brillanti artisti del Friuli Venezia Giulia: i triestini Beatrice Achille e Carlo Selan, fondatori fra l’altro del collettivo ZufZone e l’udinese Giovanni Zacchigna, musicista che ha anche dato vita al trio Agrakal.