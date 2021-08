Tutto pronto per la 28esima edizione del Premio Letterario Latisana per il Nord-Est

I sette componenti sceglieranno tra le 65 opere in gara la terna dei finalisti, che saranno annunciati martedì 31 agosto nel corso della conferenza stampa in programma nella sede di Udine della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a Udine. La Giuria territoriale invece mercoledì 25 agosto e decreterà il vincitore del Premio Territorio Coop Alleanza 3.0, che sarà annunciato con una conferenza stampa martedì 31 agosto.



La 28esima edizione del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est”*, promosso dal Comune di Latisana (Udine) e riservato a scrittori nati o residenti in Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Austria, Croazia e Slovenia o ad opere di narrativa ambientate in questo territorio pubblicate dal primo gennaio 2020, entra nella fase conclusiva: giovedì 26 agosto la Giuria tecnica si riunirà per selezionare la terna dei finalisti che si contenderanno il Premio Narrativa.





Durante l’estate la Giuria tecnica ha effettuato una scrematura dei volumi da sottoporre alla Giuria territoriale, la quale esprimerà il proprio giudizio mercoledì 25 agosto e decreterà il vincitore del Premio Territorio Coop Alleanza 3.0.La Giuria tecnica, composta da Cristina Benussi (presidente), Valentina Berengo, Angelo Floramo, Daniela Lizzi, Antonella Sbuelz, Pietro Spirito, Luigi Zannini, nel corso dell’estate ha letto e valutato le 65 opere in concorso:“I temi e le tipologie di scrittura – ha sottolineato Cristina Benussi – quest’anno sono molto vari. I libri più interessanti sono quelli che sono quelli che contengono e sviluppano tracce storiche: ricostruzioni di ambienti e fasi storiche, di eventi o fatti del passato poco noti, esperienze personali legate ai luoghi del Nordest”.Titolo e autore delle tre opere finaliste e del romanzo vincitore del Premio Territorio Coop Alleanza 3.0 saranno comunicati giovedì 31 agosto, nel corso di una conferenza stampa nella sede di Udine della Regione Friuli Venezia Giulia (seguirà invito alla stampa): in questa occasione la presidente della Giuria tecnica Cristina Benussi esporrà le motivazioni che hanno guidato la scelta e le peculiarità di ciascuno dei tre libri selezionati e interverranno anche i finalisti, oltre ad Alessandro Venier di Bottega Errante, che curerà la direzione artistica della cerimonia di premiazione.Sarà l’occasione anche per presentare la cerimonia di premiazione, che si svolgerà sabato 11 settembre alle ore 20.30 al Teatro Odeon di Latisana, durante la quale sarà proclamato il vincitore del Premio Narrativa e quello del Premio Territorio Coop Alleanza 3.0 individuato dalla Giuria Territoriale, offrendo indicazioni sulle modalità di partecipazione (anche in virtù della normativa anti Covid). Verrà infine presentato il nuovo sito web dedicato al Premio.“Questo è l’ultimo Premio del mio mandato – ha commentato Daniela Lizzi, assessore alla Cultura del Comune di Latisana - e sono particolarmente orgogliosa della sua crescita in questi cinque anni, per la quale devo ringraziare in particolare la giuria tecnica, l’Associazione Bottega Errante che dallo scorso anno segue la direzione artistica della cerimonia di premiazione e la promozione del bando e soprattutto i soggetti pubblici e privati che hanno creduto nel nostro Premio e lo hanno sostenuto anche finanziariamente (Regione, Fondazione Friuli, Banca Ter, Coop Alleanza 3.0). Auspico che la prossima Amministrazione Comunale raccolga con entusiasmo l’eredità che lascio e s’impegni a far volare il Premio ancora più in alto”.Per info: www.premioletterariolatisana.it