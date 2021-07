Tutto pronto per Mittelfest Eredi, apre la biglietteria

Tutto pronto per Mittelfest Eredi: al via l’apertura della biglietteria centrale per gli spettacoli della 30ma edizione e anche il Mittelshop in centro storico a Cividale.

Da giovedì 8 luglio iniziano le prevendite in esclusiva per i vecchi abbonati, sabato 10 e domenica 11 luglio porte aperte per la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti, mentre da martedì 13 la biglietteria sarà aperta anche per l’acquisto dei biglietti e per tutte le informazioni in via Borgo di Ponte 1 a Cividale e anche online, sul circuito Vivaticket.



Il Mittelshop, allestito all’interno dello spazio del Curtîl di Firmine, celebra i 30 anni del festival con quaderni, penne, borracce, ventagli, mascherine e non solo: ci saranno le t-shirt create con i patchwork delle magliette delle scorse edizioni e anche borse e astucci realizzati dalla sartoria Lister di Trieste con il materiale plastico di recupero di vecchi banner e striscioni: dei veri e propri pezzi unici che celebrano il compleanno di Mittelfest ricordando 30 anni di storia dal 1991 ad oggi. Lo shop è aperto tutti i sabati e le domeniche di luglio, agosto e settembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.



dalle 11 alle 13 e a dalle 17 alle 21 fino al 26 agosto, esclusi i lunedì 12, 19 e 26 luglio, 24 e 31 agosto.Dal 27 agosto, invece, primo giorno di festival, la biglietteria sarà aperte dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21. Gli uffici della biglietteria sono contattabili al numero 0432 734316 oppure tramite mail scrivendo a biglietteriamittelfest@gmail.comI bambini sotto i 5 anni hanno diritto ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite Infopoint o mail alla biglietteria.