Two Calls for Vajont, Line e Wall la parola agli artisti

Il concorso artistico internazionale Two Calls for Vajont è stato lanciato da Dolomiti Contemporanee nel 2014. Nel 2020, grazie ad una collaborazione con Etrarte, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato riattivato e a marzo 2021 ha ricevuto menzione da parte del MiBACT all’interno del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.



Venerdì 16 aprile DC ed Etrarte propongono il panel sulla piattaforma Zoom dal titolo 'Two Calls for Vajont_restart. Line e Wall: la parola agli artisti'.



In questo secondo incontro, la parola viene data agli artisti stessi. Alcuni dei progetti finalisti della call for a line call for a wall vengono presentati direttamente dai loro ideatori. Nella sua prima fase, Two Calls ha ricevuto quasi duecento proposte di progetto. Un grande lavoro collettivo, immaginativo e proiettivo, che ha consentito di implementare la piattaforma di riflessione avviata nel Vajont, nutrendola di pensieri ed immagini costruttivi.



Chi è interessato a partecipare può scrivere a info@dolomiticontemporanee.net o etrarte@associazionetrarte.it.

L’evento verrà registrato e successivamente reso disponibile sui canali YouTube di Dolomiti Contemporanee e di Etrarte.