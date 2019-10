Udine, si aprono le porte del Monte di Pietà

Anche quest’anno Intesa Sanpaolo aderisce a Invito a Palazzo, l’iniziativa promossa da Abi per l’apertura al pubblico dei palazzi storici delle banche italiane, prevista sabato 5 ottobre dalle 10 alle 19.

A Udine Intesa Sanpaolo aprirà le porte di Palazzo del Monte di Pietà in Via del Monte 1. Con il portico in bugnato ingentilito dalle trifore del piano nobile, il palazzo deve il suo maestoso aspetto agli interventi che nel secondo Seicento vennero ad ampliare l’originario nucleo cinquecentesco, costruito nel centro pulsante della vita cittadina: a ben identificarne l’attività, agli angoli, quattro gruppi marmorei raffigurano la Pietà. Come uno scrigno, vi è incastonata la cappella di Santa Maria, con l’altare marmoreo di G. Comin e E. Merengo, capolavoro della scultura barocca in Friuli, ed interamente affrescata da G. Quaglio.

Sono previste visite guidate gratuite senza prenotazione dalle 10 alle 19 in orario continuato, a intervalli di 20 minuti, per gruppi di massimo 30 persone. La visita avrà una durata di circa 40 minuti.

A ciascun partecipante sarà donato un astuccio dedicato al Barbiere di Siviglia di Rossini della collana multimediale Vox Imago, produzione culturale realizzata da Intesa Sanpaolo. L’adesione a Invito a Palazzo conferma il profondo legame che unisce Intesa Sanpaolo al territorio in cui opera e con cui vuole condividere il proprio patrimonio di arte e storia.

Giunta alla XVIII edizione, Invito a Palazzo ha saputo di anno in anno rinnovarsi, ampliando il numero di istituti e di palazzi coinvolti e arricchendo la tradizionale visita con eventi e attività collaterali. Anche quest’anno partecipano la Banca d’Italia, che apre le porte di Palazzo Koch, e le fondazioni di origine bancaria coordinate da Acri, con numerose prestigiose sedi in varie città del Paese.

La manifestazione è posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e si avvale del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.