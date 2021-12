Udine, apre un nuovo spazio culturale in Borgo Stazione

Un nuovo spazio artistico e culturale sta per inaugurare nel quartiere più particolare di Udine: Borgo Stazione. Spazio35 è il nome di questa realtà che intende diventare un punto di riferimento creativo, sociale e professionale per il quartiere e la città stessa.

Spazio 35 vuole essere un luogo nel quale le persone, i professionisti, gli artisti e i creativi possano esprimersi liberamente, ma anche uno spazio che riformuli l’attuale offerta culturale di Udine in un’ottica più collaborativa mediante la contaminazione di idee e professionalità, incentivando in Borgo Stazione una co-produzione creativa ad alto valore sociale.

L’etica che sta alla base di Spazio35, inoltre, segue gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), che costituiscono una serie di 17 finalità di tipo sociale, economico e ambientale concordate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il progetto si propone di contribuire a ridurre le disuguaglianze economiche e sociali, con il fine di creare una comunità unita e definire un capitale umano più consapevole e partecipato, così da gettare le basi per un futuro più solido.

Il progetto sta riscontrando il favore della comunità del borgo, dei professionisti e delle attività commerciali che sono già presenti nel quartiere e che ne costituiscono il cuore, ma affinché si realizzi c’è bisogno del supporto di tutti. Per questo motivo è stata lanciata una campagna crowdfunding sulla piattaforma produzionidalbasso. Finanziando il progetto si contribuisce a far crescere l’idea di un gruppo di giovani professionisti che ritengono questo tipo di iniziative fondamentali per il sostentamento economico, sociale e culturale del quartiere e della città.

Chi volesse conoscere i dettagli inerenti al progetto, scoprirne gli obiettivi e sostenerlo per dare nuova linfa creativa al borgo di Udine può visitare il sito della raccolta fondi. Tutte le persone che decideranno di supportare economicamente Spazio35 con una donazione riceveranno, in base all’importo donato e come ringraziamento, una ricompensa che potranno ricevere direttamente a casa o ritirare presso la sede dello spazio una volta inaugurata.