Udine, capitale della luce con Arturo Malignani

Lunedì 25 gennaio alle ore 17:00 in piazza Libertà, sotto la Loggia del Lionello, si terrà una cerimonia in ricordo del grande inventore e imprenditore friulano Arturo Malignani (1865-1939), in occasione del 132° anno dalla prima accensione dell’illuminazione pubblica elettrica nella città di Udine, avvenuta nel gennaio del 1889. Il capoluogo friulano fu la terza città europea a dotarsi di una rete d’illuminazione elettrica a cura della ditta Volpe&Malignani Snc, dopo Milano e Londra.



Il nuovo sistema tecnico del “getteraggio”, brevettato dal Malignani, fu poi ceduto alla Società statunitense di Thomas Edison tramite la filiale italiana e venne addirittura presentato all’Esposizione universale di Parigi del 1900.



L’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco Pietro Fontanini, è stata promossa dal Circolo culturale “Quintino Sella” e dall’International Committee Romeo and Juliet in Friuli, associazioni che stanno già programmando un ciclo di eventi denominati “Udine, capitale della Luce”, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura.



Alla cerimonia interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco Pietro Fontanini e l’Assessore Fabrizio Cigolot, mentre gli interventi storici saranno portati dal prof. Ugo Falcone presidente del Circolo culturale “Quintino Sella”, dal dott. Lionello D’Agostini (per l’Università degli Studi di Udine), dal dott. Albino Comelli vice-presidente dell’International Committee Romeo and Juliet in Friuli e dalla dott.ssa Michela Bonan, autrice del libro Le operose rogge di Udine.



Alla cerimonia sarà inoltre presente Federico Malignani, il nipote del grande inventore.