Udine celebra la Fieste de Patrie

Il 3 aprile si celebra la Fieste de Patrie dal Friûl, istituita nel 2015 per ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano. Il Comune di Udine, con il sostegno della Regione e dell’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, organizza diverse iniziative per grandi e piccoli per celebrarla.

Domenica 3 aprile il programma prenderà avvio in piazza Libertà, alle 8.30, con l’esposizione della bandiera del Friuli sulla specola del Castello di Udine. Dalle 11 alle 13 in piazza San Giacomo appuntamento con “La Place dai Zûcs”, divertimento per tutti con i giochi del Ludobus.

Alle 17.30 al Palamostre, l’Associazione Musicologi presenterà lo spettacolo teatrale musicale “Ridi par no vaî”, un musical comico in lingua friulana con attori professionisti che recitano in marilenghe. Sul palco, assieme agli attori della compagnia Teatro Maravee, la Banda Filarmonica di Vergnacco e il coro Primavera dello Zanon di Udine, che li accompagneranno con le musiche popolari friulane. Ingresso gratuito con prenotazione

Giovedì 31 marzo dalle 10 alle 12 alla Ludoteca comunale (via del Sale 21) ci sarà un incontro per i più piccoli con “Zuìn cun Ursule Parussule”, filastrocche e racconti animati in friulano per bambini da 1 a 5 anni.

Venerdì 1 aprile dalle 12 alle 14, nell’Auditorium della scuola media "Bellavitis", DJ Tubet intratterrà gli alunni con un concerto lezione che li coinvolgerà in un viaggio dalla musica popolare fino al rap in friulano.

Dalle 16.30 alle 18.30 presso la Ludoteca i bambini dai 7 anni potranno partecipare al laboratorio di costruzione “L'impronta del Patriarca Bertrando”. Per l’ingresso in Ludoteca è necessaria la prenotazione.

L’Ufficio per la Lingua Friulana, all’interno del progetto “Po si sa po”, progetto di avvicinamento alla lingua e cultura friulana per la scuola primaria e dell’infanzia 2022, organizza durante la settimana tre itinerari animati nel centro cittadino “Ae scuvierte di Udin”, per altrettante classi quarte e quinte della primaria IV Novembre di Udine.