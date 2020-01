Udine, chiude i battenti il Caffè dei libri

Il “Caffè dei libri” di via Poscolle a Udine, che ha unito l’offerta di cibo e bevande con la possibilità di leggere e acquistare volumi, chiude i battenti. Lo hanno annunciato su Facebook i titolari, Luca Delmedico ed Elisa Cignini, con un post dal titolo inequivocabile: “The end”.

“Cari Amici – hanno scritto rivolgendosi ai quasi 10.000 followers della pagina -, il Tribunale di Udine, nella giornata di ieri, 13 gennaio, ha dichiarato il nostro fallimento. Il Caffè dei Libri, quindi, resterà chiuso, ma ci auguriamo per poco: speriamo, infatti, che una nuova proprietà possa far rinascere quello che è un progetto vivo, emozionante, positivo”.

Il locale era aperto dal 2015, da quando Delmedico e Cignini hanno realizzato quello che per loro era un sogno: aprire un bar-ristorante-libreria-galleria d’arte sulla falsariga dei bookstore americani. Ora quel sogno si è infranto, ma non senza lasciare qualcosa di positivo: “In questo percorso difficile, snervante, bellissimo ci siamo arricchiti del vostro affetto, delle vostre intelligenze, delle vostre opere” hanno scritto i titolari ai loro affezionati clienti.

"Ci scusiamo, infine, con tutti i creditori che, pazientemente o meno, hanno atteso invano il saldo delle loro spettanze: abbiamo provato con ogni mezzo a far fronte a situazioni imprevedibili e più grandi di noi, e lo abbiamo fatto fino alla fine, trovando un compratore che avrebbe risolto, seppur parzialmente, i problemi di tutti. Ma evidentemente, per il Tribunale non è stato abbastanza", concludono i titolari.

Stessa sorte anche per l'omonimo locale di Trieste, posizionato in via San Lazzaro 17, sulla cui pagina Facebook compare lo stesso messaggio.