Udine città del Barocco

Nell’Età del Barocco Udine si adornò di importanti opere in architettura, scultura e pittura, facendone la testimone di un vivace rinnovamento nelle arti. Giulio Quaglio, Ludovico Dorigny, Domenico Rossi, Giambattista e Giandomenico Tiepolo e Giuseppe Torretti furono tra gli artefici di questo risveglio tra Sei e Settecento.



Posta nel cuore del Friuli, Udine si sviluppa da un nucleo primitivo sorto sul colle, la cui origine si confonde tra storia e leggenda. Uno degli edifici più antichi presenti sull'altura è la chiesa di Santa Maria di Castello, fondata dal re longobardo Liutprando; giù nel piano, ma entro la seconda cerchia di mura, via di Mercato Vecchio e piazza del Mercato Nuovo sono testimoni della dinamica espansione economica sotto il governo dei Patriarchi di Aquileia (1077-1420). Nelle sue piazze la città ricorda la presenza elegante e gaia della Serenissima (1420-1797) e i suoi numerosi, splendidi musei sono scrigni preziosi e serbatoi immensi di tutta la sua storia.



La scoperta di Udine Barocca passa sulle tracce di grandi artisti che operarono a Udine tra Sei e Settecento: Quaglio, Dorigny, Rossi, Tiepolo e Torretti. Qui proponiamo la sintesi dei nostri percorsi a tema, più articolati e approfonditi.



ITINERARIO UDINE BAROCCA

Sintesi degli itinerari sul Barocco nella città di Udine



