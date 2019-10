Udine città del Quaglio

In occasione dei 350 anni dalla nascita di Giulio Quaglio (1668-2018), Itineraria presenta una serie di eventi nei palazzi e nelle chiese udinesi affrescati da questo grande artista tra il 1692 e il 1724, per approfondire e divulgare il suo apporto al patrimonio d’arte e di cultura della città di Udine.



Sabato 5 ottobre, alle 20, chiesa della Beata Vergine del Carmine, via Aquileia, 63, Udine è in programma una visita guidata alla Chiesa della Beata Vergine del Carmine.

Concerto del Maestro Sebastiano Zorza alla fisarmonica di Domenico Scarlatti (1685-1757), Sonata K 146, K 438, K 1.



La Casa Vinicola Antonutti, presentazione dei vini autoctoni friulani, Ribolla Gialla spumante, Friulano Doc Friuli Grave, Pinot Nero Doc Friuli Grave.



Con il Patrocinio di Università degli Studi di Udine, Comune di Udine, Club per l’UNESCO di Udine. Con la collaborazione di: Casa Vinicola E. Antonutti

Si ringraziano: Casa Vinicola E. Antonutti, Parrocchia della Beata Vergine del Carmine.