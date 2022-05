Udine, digitalizzazione dell'Archivio del Torso

"I documenti araldici e genealogici dell'Archivio del Torso custodito presso la Biblioteca Civica e contenente gli stemmi delle più importanti famiglie friulane sarà finalmente digitalizzato e reso disponibile online grazie al lascito testamentario di 20mila euro che, a questo preciso scopo, il Conte Antonio Beretta di Porcia e Brugnera, deceduto nell’ottobre del 2021, ha voluto riservare al Comune di Udine”. Lo ha annunciato l’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, annunciando l’approvazione da parte della Giunta della relativa delibera.

“Il Conte - ha spiegato l’Assessore - ha voluto lasciare questa somma alla nostra Biblioteca con l’espressa volontà di onorare la memoria del bisnonno Fabio e della famiglia, i cui stemmi sono conservati presso il nostro archivio”.

Qualora la cifra lo consentisse, oltre allo stemmario e alle genealogie del Torso saranno riordinate e digitalizzate anche le altre raccolte genealogiche custodite presso la Biblioteca del Comune di Udine.

“Questo lascito, per il quale la nostra città deve essere grata al Conte Beretta, rappresenta un’opportunità non solo per conservare ma anche per rendere fruibile online un patrimonio il cui valore è allo stesso tempo artistico e storico, in quanto testimonianza del passato glorioso della nostra terra e della sua nobiltà”, conclude Cigolot.