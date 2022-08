Udine, il Palamostre cambia volto

Il Palamostre cambia volto. Il Comune di Udine ha deciso di valorizzare l'edificio con i suoi 2.000 metri quadri. Sorgeranno una sala espositiva per le mostre temporanee, la biblioteca d'arte e le gallerie del progetto dedicate all'architettura che oggi si trovano a Palazzo Morpurgo. I lavori all'interno del cantiere stanno procedendo e dovrebbero terminare per la fine di marzo 2023.

In un sopralluogo dei giorni scorsi, il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Loris Michelini e l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot hanno fatto il punto della situazione. Assieme all'ingegnere della Mads&associati Paco Ferrante, hanno analizzato le tappe da percorrere da qui alla realizzazione completa. Presenti anche la conservatrice delle gallerie del progetto e della biblioteca d'arte Silvia Bianco e la responsabile di Casa Cavazzini Vania Gransinigh.

Il nuovo Palamostre avrà l'ingresso all'edificio accanto a quello per la piscina. Il palazzo beneficerà di due ascensori per accedere al piano superiore, uno per il pubblico e l'altro per il personale dedicato al trasporto delle opere. In totale verranno investiti 2,5 milioni di euro per renderlo nuovo. “Al momento del nostro insediamento nel 2018, si trovava in cattive condizioni - analizza il vicesindaco Michelini -. Rifacciamo anche il tetto dato che ci sono stati episodi di infiltrazioni di acqua”.

Esprime la propria soddisfazione anche l'assessore Cigolot. “Ci mancavano spazi adeguati per valorizzare le opere di nostra proprietà. La biblioteca d'arte permetterà la conservazione dei 30.000 volumi di cui disponiamo. Infine abbiamo una raccolta straordinaria di documenti ed elaborati degli architetti friulani del '900 che suscitano l'interesse di tante persone”.