Udine lavora per la riapertura dei musei

Si prepara l’apertura dei musei cittadini e il Comune di Udine si muove “nella consapevolezza che essi costituiscono a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali a cui l’Amministrazione cittadina deve rispondere in termini di organizzazione, risorse umane e bilancio”, ma anche, in questa fase, “con prudenza, gradualità e, soprattutto, in coerenza con il principio di massima precauzione per le azioni di contenimento del contagio”, spiega l’Assessore alla Cultura, Fabrizio Cigolot.

“Siamo consapevoli - aggiunge - dell’attesa da parte dei nostri concittadini per ritornare a frequentare le sedi museali e sappiamo anche dell’importante ruolo che esse svolgono come richiamo turistico, perciò stiamo mettendo in campo ogni sforzo per giungere all’aperura assicurando il rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza dei visitatori e dei lavoratori”.

“Sono convinto che riaprire, seppure gradualmente, le sedi museali - e per prima quella del Castello - in una situazione generale così difficile ha un forte significato per tutto quel che di positivo esse rappresentano per la nostra città, senza dimenticare le decine di lavoratori coinvolti e il ruolo di supporto turistico, specie in quest’anno in cui ricorre il 250° anniversario del Tiepolo, a cui abbiamo dedicato uno specifico progetto”.

“Abbiamo ricevuto solo venerdì scorso le ‘Linee guida’ del Governo per la riapertura dei musei e dei luoghi della cultura – spiega il Direttore del Servizio, Romano Vecchiet, - ma già da tempo, i conservatori delle Gallerie d’arte antica e moderna, Vania Gransinigh, del Museo friulano della Fotografia e delle Gallerie del Progetto, Silvia Bianco, del Museo Archeologico e del Museo Etnografico, Paola Visentini, insieme alla Direzione del Museo di Storia naturale, Giuseppe Muscio, con la collaborazione dei referenti interni dell’Amministrazione, Lorenzo Agostini, in veste di datore di lavoro, e Maurizio Tonetti, responsabile della sicurezza, hanno definito in larga parte le modalità che consentiranno di ripristinare – seppure con numeri contenuti – l’afflusso del pubblico alla fruizione del patrimonio museale, e, nel contempo, prevenire la potenziale diffusione del virus”.

“Nei prossimi giorni – aggiunge la conservatrice Gransinigh - si perfezionerà l’accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e la cooperativa che gestisce i servizi museali sulle misure organizzative di prevenzione e protezione, si acquisiranno gli strumenti ed i dispositivi di protezione per personale e visitatori e si procederà alla pulizia degli spazi interni. La data della riapertura che si prospetta è quella di giovedì 28 maggio, per le collezioni del Castello. Ma sarà la Giunta a decidere”.

Data che si allinea a quella prevista dagli altri musei regionali e che anticipa, di qualche giorno, quella delle sedi nazionali che apriranno, salvo qualche eccezione, per la maggior parte in occasione della festa del 2 giugno. Nelle settimane successive, quindi, si prevede la riapertura di Casa Cavazzini (11 giugno) e, poco dopo, di Palazzo Giacomelli sede del Museo Etnografico.

Gli orari, le modalità d’ingresso e uscita, la gestione degli spazi comuni ed ogni altro aspetto organizzativo saranno stabiliti dalla Giunta nei prossimi giorni e resi noti al pubblico tramite il sito internet ed i social media del Comune.