Udine, omaggio alla poesia nel nome di Pierluigi Cappello

Udine rende omaggio alla poesia, ricordando Pierluigi Cappello. In occasione della Giornata mondiale della poesia, lunedì 21 marzo l'Assessorato alla cultura organizza, alle 17, presso l'Area verde Pierluigi Cappello di via Magrini, all’incrocio tra via Muratti e via Viola, l’incontro "Ricordando Pierluigi Cappello”.



Un'occasione per dare spazio a libere letture tratte dall'opera di Pierluigi Cappello.



Introdurrà l'incontro Martina Delpiccolo, interverranno l'assessore Fabrizio Cigolot e il professor Lucio Tollis. Saranno presenti Antonella Nonino, Chiara, Nicola e Stefano Cappello e tutti coloro che vorranno partecipare con la lettura di un brano di Cappello.



Per comunicare la propria partecipazione scrivere a bcusm@comune.udine.it

o telefonare 0432 127 25 89.