Udine rende omaggio ad Arturo Malignani

Si è svolta ieri pomeriggio, a Udine, sotto la Loggia del Lionello, la cerimonia in ricordo del grande inventore e imprenditore friulano Arturo Malignani (1865-1939), in occasione del 132° anno dalla prima accensione dell’illuminazione pubblica elettrica nel capoluogo friulano, avvenuta nel gennaio del 1889. Udine diventò così la terza città europea a dotarsi di una rete d’illuminazione elettrica a cura della ditta Volpe&Malignani Snc, dopo Milano e Londra.



Il nuovo sistema tecnico del “getteraggio”, brevettato dal Malignani, fu poi ceduto alla Società statunitense di Thomas Edison tramite la filiale italiana e venne addirittura presentato all’Esposizione universale di Parigi del 1900. L’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco Pietro Fontanini, è stata promossa dal Circolo culturale “Quintino Sella” e dall’International Committee Romeo and Juliet in Friuli, associazioni che stanno già programmando un ciclo di eventi denominati “Udine, capitale della Luce”, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura.

💡📸 Alcune immagini della cerimonia di ieri sera, con la quale si è voluto ricordare i 132 anni da quando Arturo Malignani accese la nostra città. Pubblicato da Comune Di Udine su Martedì 26 gennaio 2021

Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco Pietro Fontanini e l’Assessore Fabrizio Cigolot, mentre gli interventi storici saranno portati da Ugo Falcone presidente del Circolo culturale “Quintino Sella”, Lionello D’Agostini (per l’Università degli Studi di Udine), Albino Comelli vice-presidente dell’International Committee Romeo and Juliet in Friuli, Michela Bonan, autrice del libro Le operose rogge di Udine e Federico Malignani, nipote del grande inventore.