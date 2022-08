Udine, un passato d’acciaio tutto da scoprire

La città di Udine non è ben cosciente di quale patrimonio storico rappresenta l’ex Safau: l’industria siderurgica, che lo sviluppo urbanistico ha nel corso del tempo abbracciato e che fu chiusa nel 1988, produsse non solo acciaio, ma anche benessere, tecnologia e classe dirigente.

A farne capire l’importanza ci ha pensato un giovane studente di Storia, Andrea Negro, che ha voluto laurearsi proprio con una tesi dedicata alla Safau.

È vero che l’area udinese ha una lunga e forte tradizione siderurgica anche se pochi lo sanno? “Certamente, la tradizione dell’industria siderurgica udinese affonda le proprie radici nell’ultimo ventennio dell’Ottocento, quando entrò in funzione la Ferriera di Udine, a ricordo della quale oggi resta soltanto l’indicazione odonomastica di ‘Viale delle Ferriere’. Nel corso del Novecento, poi, la realtà dell’acciaio friulano è cresciuta grazie ad aziende come la Safau, la Bertoli e la Pittini, per citarne alcune, fino ad arrivare agli anni Novanta, a partire dai quali si può parlare di un vero e proprio exploit che ha portato l’area di Udine a diventare una delle realtà siderurgiche più dinamiche a livello nazionale, trainata da aziende dal peso internazionale come l’Abs (sigla che sta per Acciaierie Bertoli Safau, ndr)”.

Perché ha voluto indirizzare il suo impegno sulla pagina di storia legata alla Safau? “Per diversi motivi, ne cito due dei principali. Il primo si ricollega alla domanda precedente: il successo odierno affonda una parte delle proprie radici nelle realtà siderurgiche del passato. Studiare il caso della Safau, pertanto, è un tassello importante per comprendere il presente di Udine e del Friuli. Il secondo motivo, invece, parte dalla mia esperienza personale: della Safau avevo sentito parlare quasi sempre in rapporto alle rovine dello stabilimento, come di un grande ‘vuoto urbano’, un rudere che deturpa il paesaggio del quartiere di Udine sud da abbattere quanto prima per poterci costruire case e negozi. Ho iniziato la ricerca, quindi, spinto dalla curiosità verso un aspetto della mia città dimenticato, del quale anche io conoscevo poco, provando ad andare oltre la dimenticanza e il disinteresse, per far riemergere dalla ruggine la storia e la memoria della fabbrica e dei suoi lavoratori. La Safau però rappresenta solo uno dei tasselli di quella che a oggi è una storia quasi tutta da scrivere, basti pensare ad esempio all’altra realtà siderurgica udinese del Novecento, la Bertoli, che nel mio lavoro ho potuto trattare solo marginalmente, ma che meriterebbe allo stesso modo di essere approfondita e riscoperta”.

Ha avuto difficoltà a ricostruire la storia dell’industria? “Il progetto è durato complessivamente due anni e si è articolato in due direzioni: da un lato, la ricerca dei documenti d’archivio per ricostruire la vicenda aziendale e, dall’altro, la raccolta di testimonianze orali dei lavoratori per farmi raccontare la Safau da chi l’ha vissuta in prima persona. Per quanto riguarda i documenti non è stato facile trovarli, ho dovuto visitare molti archivi sparsi fra Friuli, Veneto e Lombardia. Reperire i testimoni invece è stato più semplice: dopo le prime interviste sono stati loro stessi a suggerirmi altri ex colleghi da intervistare, permettendomi così di creare una rete di oltre disponibili a condividere con me i loro ricordi”.

Che impressione ha avuto ascoltando gli ex lavoratori? “Per i testimoni che ho intervistato, raccontare la propria esperienza alla Safau ha significato non solo scavare nei propri ricordi lavorativi, ma anche in quelli personali: la fabbrica ha fatto parte delle loro vite, in certi casi per anni, in altri per decenni. La siderurgia, soprattutto quella dello scorso secolo, è una realtà che difficilmente lascia indifferente chi ci ha lavorato, sia per la durezza sia per il grande fascino che la produzione dell’acciaio suscita. Ognuno di loro, pertanto, ha sviluppato una memoria individuale specifica della Safau in base al proprio ruolo, alle esperienze vissute in fabbrica, alla propria sensibilità e a molte altre variabili: tante storie di vita che si sono intersecate con un comune ambiente lavorativo, e, di conseguenza, tanti racconti, ognuno dei quali ha arricchito di una diversa sfumatura l’affresco. Se da un lato ci tengo molto a sottolineare quanto valore abbia avuto ogni singolo punto di vista che ho ascoltato, dall’altro è importante evidenziare anche la presenza di un sentire comune fra molti testimoni, ovvero il ricordo di un lavoro duro ma di un ambiente positivo e allegro, animato da lunghe chiacchierate durante le pause, da bevute a fine turno e da un senso di appartenenza che dura ancora oggi”.

Questa fabbrica ha avuto anche un ruolo sociale per la comunità udinese? “La Safau ha rappresentato un importante risorsa per il territorio. Gli operai provenivano soprattutto dalle campagne a sud di Udine, erano contadini-operai che grazie all’integrazione fra il lavoro in fabbrica e quello nei campi, al prezzo di una routine massacrante, sono riusciti a garantire una vita migliore alle proprie famiglie, contribuendo così alla diffusione del benessere in Friuli. Non bisogna poi dimenticare che nelle fabbriche siderurgiche udinesi si sono formate alcune figure che vengono considerate ancora oggi dei riferimenti sindacali a livello regionale. Fra le mura della Safau, infine, sono passati anche diversi operai, tecnici e dirigenti che hanno sviluppato degli importanti saperi pratici, portando poi il proprio know-how nel resto del Friuli (e non solo) contribuendo a farne il polo siderurgico che è oggi”.

Questa pagina di storia friulana come meriterebbe di essere meglio ricordata? “Negli ultimi due anni in occasione delle giornate di primavera del Fai sono state organizzate delle visite dell’ex sito della Safau che hanno ottenuto un grande successo. Centinaia di persone hanno potuto visitare le rovine guidate da ex lavoratori che illustravano la storia della fabbrica raccontando aneddoti e curiosità. Fra i visitatori c’erano persone attratte dal fascino delle rovine, figli e nipoti dei lavoratori e molti curiosi attratti dalla possibilità di accedere a un luogo della propria città solitamente chiuso. Il grande successo che ha ottenuto questa iniziativa è un chiaro segnale che l’interesse nei confronti della Safau e dei luoghi dell’industria udinese c’è, ma affinché lo si possa trasformare in una vera e propria valorizzazione è necessario, in primo luogo, iniziare a pensare alle rovine della Safau come a un patrimonio da preservare e non come a un rudere da abbattere per fare spazio a qualcosa di completamente nuovo. Una porzione del sito potrebbe diventare un museo del lavoro, un centro di studi o un luogo di aggregazione sociale e culturale che non perda però la propria connessione con il passato. Questo sarebbe il primo passo da compiere per introdurre il ricordo dell’industria e del lavoro nella memoria collettiva udinese, ma altrettanto importante sarebbe coinvolgere ex lavoratori, studiosi, la politica e la cittadinanza per organizzare un progetto sistematico di raccolta di testimonianze orali, fotografie, documenti e di tutto ciò che può ancora testimoniare cosa abbia rappresentato la Safau per Udine, prima che il tempo cancelli le tracce”.

Andrea Negro è di Udine e lo scorso marzo si è laureato in Storia contemporanea alla Ca’ Foscari, specializzandosi in storia del lavoro. La sua tesi sulla Safau ha vinto ex aequo il premio “Del Torre”, dedicato alle tesi magistrali in ambito storico dell’università veneziana. In questo momento Negro sta dialogando con alcune case editrici per far diventare la sua tesi un libro. “Nella speranza – aggiunge - che possa rappresentare un’occasione per far conoscere a sempre più persone questo aspetto poco considerato di Udine che meriterebbe di essere ricordato e valorizzato”.