Udine, Vito Mancuso ospite di + leggi + cresci

Martedì 21 gennaio torna a Udine l’atteso appuntamento con + leggi + cresci, la giornata regionale di formazione del progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 FVG che ogni anno chiama a raccolta nell’Auditorium della regione in via Sabbadini centinaia di docenti, librai, bibliotecari e lettori appassionati per un confronto con le voci più autorevoli del panorama nazionale e internazionale del mondo della lettura.



Ospite d’onore di questa ottava edizione sarà Vito Mancuso che alle 17.00 terrà una lectio sul valore etico e politico della lettura. «Se le antiche società umane sono divenute “civiltà” è stato grazie alla scrittura e alla lettura, – afferma il teologo e saggista italiano – Oggi la lettura consapevole di buoni libri, una specie di presidio della civiltà democratica, cioè di quella visione della vita e della società che fa della libertà dell’individuo il valore più alto». Un intervento che parlerà di libri, ma anche di passioni, cittadinanza e democrazia. Perché è proprio attraverso la lettura che passano la conoscenza, l’istruzione e la cultura. Leggere quindi per comprendere il mondo e la sua complessità, per dare un contributo al bene comune, nella convinzione che il primo decisivo passo a riguardo sia la consapevolezza del singolo.



Martedì 21, prima della lectio del pomeriggio, Mancuso incontrerà, alle 11.30 al teatro Odeon di Latisana, gli studenti delle scuole superiori della città. + leggi, +cresci si aprirà alle 15.00 con la giornalista ed esperta in letteratura Simonetta Bitasi che, dopo i saluti istituzionali, terrà l’intervento Scintille di lettura. Come ogni anno, sarà un pomeriggio ricco e denso di contenuti. Cittadini, associazioni, istituzioni, insieme, in una giornata di approfondimento, confronto e di “manutenzione della speranza” che mette al centro il gesto del leggere nelle sue declinazioni. E la nostra Regione, ancora una volta, dalla recente pubblicazione statistica “Regione in Cifre 2019” si conferma nuovamente “Regione di lettori”.



Crescere Leggendo, il programma di promozione della lettura che organizza la formazione, si inserisce nel più ampio progetto LeggiAMO 0-18, proposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in partnership con CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese, Damatrà Onlus, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, AIB – FVG, ACP – Associazione Culturale Pediatri, CSB Onlus – Centro per la Salute del Bambino.