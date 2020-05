Ultima puntata di #iorestoacasaenavigonelmare con Chiara Carminati

Ultima puntata del progetto #iorestoacasaenavigonelmare che pordenonelegge e il Porto di Trieste hanno pensato in quattro appuntamenti di “rime digitali” ispirate dalla raccolta in versi di una delle autrici più note per l’infanzia, Chiara Carminati, “Il mare in una rima” (Giunti 2018), illustrata dai disegni di Pia Valentinis. Sabato 9 maggio alle 11.30 sul canale YouTube del Porto di Trieste e di pordenonelegge e sui social Facebook, Instagram e Twitter ci si potrà tuffare nei versi di Chiara Carminati letti dall’autrice: un video nel quale le poesie sono perfettamente incastonate nel montaggio animato, così i versi diventano un prezioso racconto del mare per i bambini: un filo rosso navigante che li porta a viaggiare con la fantasia, a rievocare immagini poetiche, a conoscere meglio e rispettare il mare e l'ambiente. Il percorso poetico del Porto di Trieste e di pordenonelegge arriva dunque a casa nostra con un carico speciale di emozioni e storie di mare: per navigare insieme in mare aperto, pagina dopo pagina, tra onde, spruzzi e animali marini, con versi, indovinelli e giochi di parole. Per prendere il largo tra le rime e scoprire conchiglie preziose, nuotando alla ricerca dell'origine del mare, fra animali bizzarri, bambini pesce e buffi marinai. Partendo dall'idea che l'esperienza dell'ascolto sia connaturata alla parola poetica, i video diventano così vere e proprie ''fiabe sonore e animate'': si solca il mare, ci si immerge negli abissi e si riemerge con conchiglie preziose, si va alla ricerca di timidi paguri in un susseguirsi di disegni e parole che invitano a un rapporto giocoso e attento col mondo del mare, fuori e dentro di noi.