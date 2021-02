Ultima settimana della Rassegna d'Arte Contemporanea Palinsesti

Ancora una settimana per visitare dal vivo le mostre di San Vito al Tagliamento.

L'apertura in presenza è stata un concreto segnale di ripresa, che ha avuto numerosi consensi, sebbene l'emergenza sia ancora in atto.

Saranno visitabili, da lunedì a venerdì 19 febbraio, dalle ore 17.30 alle ore 20, le esposizioni aperte al pubblico in diversi siti storici di San Vito.



Si tratta della Rassegna d'Arte Contemporanea Palinsesti, organizzata dal Comune di San Vito al Tagliamento, che propone con le sue installazioni l'apertura dell'Antico Ospedale dei Battuti, della chiesa di Santa Maria dei Battuti, dell'Essiccatoio Bozzoli e, ospitanti il concorso Premio in Sesto, le Antiche Carceri. (palinsesti.org).



Tutti gli ingressi sono gratuiti, in rispetto a tutte le regole anti-covid. Alle antiche carceri sarà possibile votare l'opera scelta tra i tre progetti proposti.



Nella chiesa di San Lorenzo, invece, è visitabile una rassegna di scatti dedicati al fiume Tagliamento a cura di Gian Piero Deotto e patrocinata dal Comune in collaborazione con Arlef, Società Filologica Friulana e CRAF: "Il Tagliamento _ dalle sorgenti alla foce _".

Disponibili i cataloghi di entrambe le mostre nelle rispettive sedi.