Ultima settimana per la mostra 'Vienna 1900. Grafica e design'

Domenica 9 maggio sarà l’ultimo giorno di apertura della mostra “Vienna 1900. Grafica e design”, allestita a Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia. Organizzata dall’Erpac FVG – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, la mostra era stata inaugurata lo scorso 10 ottobre, anche se, per la normativa anti-Covid19, ha dovuto sospendere le visite per parecchie settimane.



Sabato 9 e domenica 10 l'ingresso sarà possibile solo se prenotato con almeno un giorno di anticipo, scrivendo un’email a didatticamusei.erpac@regione.fvg.it oppure telefonando al 348/1304726.



L’Erpac Fvg ricorda, però, che la mostra potrà essere visitata gratuitamente anche dopo la chiusura, grazie a un tour virtuale accessibile al seguente link: www.fluido360.com/virtualtour/attems/