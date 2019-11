Ultima settimana per Trieste Photo Days

La sesta edizione del Trieste Photo Days – Festival internazionale della fotografia urbana si avvia alla conclusione. Venerdì 8 novembre si terrà la conferenza di chiusura e verrà annunciata l’edizione 2020 di questo festival unico nel suo genere.



L’importante mostra Life’s a Beach di Martin Parr Realizzata dal Comune di Trieste rimarrà aperta a Palazzo Revoltella sino al 6 gennaio. Delle molte mostre organizzate per quest’edizione, alcune chiuderanno questa settimana, ma per altre c’è ancora tempo.



Le mostre in Trieste

Fino a venerdì 8 novembre La città ideale di Leonardo, visitabile presso lo spazio espositivo DoubleRoom, è un tributo fotografico a Leonardo da Vinci a cinquecento anni dalla morte. Il progetto, ideato dalla piattaforma Exhibit Around, e curato da Massimo Premuda comprende la collettiva c 30 scatti di 20 fotografi internazionali e un volume con le fotografie della rassegna.



Fino all’8 novembre | Con la personale Milano, la città che sale, , ritorna al festival il fotografo milanese Giorgio Galimberti, presso la Sala Fenice del circolo fotografico Fincantieri-Wärtsilä. Sono inquadrature geometriche e sfumature metafisiche in bianco e nero e figure senza volto, quelle che animano i nuovi spazi architettonici, e volti di architetti che costruiscono la Milano del presente e del futuro. I 20 scatti del progetto fotografico di Giorgio Galimberti hanno per protagonista la torre Allianz di Milano.



Fino al 9 novembre | All’Accademia Scaglia, City of Flies di Riccardo Bononi e La via della bellezza di Umberto Verdoliva sono le mostre imperdibili di due tra i più interessanti autori italiani contemporanei e offrono sguardi personali nel panorama del reportage autoriale. “Ralalitra”: la città di mosche. È il modo in cui I residenti di Antananarivo, capitale del Madagascar chiamano una delle più grandi discariche del continente africano. Una discarica in costante espansione che ogni giorno riceve tra le 350 e le 550 tonnellate di nuova spazzatura nonostante si trovi nel perimetro della capitale stessa. La via della bellezza, invece, il modo in cui Verdoliva si sofferma poeticamente sul quotidiano: è una questione di sguardi, è il potere degli occhi che tentano di vedere fuori il riflesso di ciò che è dentro per spiegarlo a sé stessi.



Fino al 10 novembre | Short Street Stories, è la grande mostra-tributo allestita una presso la sala “U. Veruda In onore della street photography satirica dei celebri fotografi inglesi Martin Parr e Nick Turpin. 173 fotografi da tutto il mondo, selezionati su oltre 500 progetti, omaggiano lo stile sardonico dei due autori con loro opere originali. La mostra, inaugurata alla presenza dello stesso Martin Parr, ha un corrispettivo editoriale nel corposo volume che contiene le fotografie del progetto.



Fino al 30 novembre | Due selezioni di fotografie classificate al concorso Urban 2019 sono visitabili in spazi pubblici: la prima selezione di 100 foto è esposta presso l‘ITIS – Azienda pubblica di Servizi alla Persona, e l’altra grande collettiva, di altrettante immagini, è allestita presso il Trieste Airport di Ronchi dei Legionari.



Fino al 6 gennaio 2020 | L’importante collettiva sul Porto Vecchio di Trieste, gioiello di archeologia industriale che guarda al futuro. La mostra, curata da Claudia Colecchia, responsabile della Fototeca e della Biblioteca dei Civici Musei del Comune di Trieste, comprende foto di Graziano Perotti affiancate a immagini storiche custodite nella Fototeca dei Civici Musei: Giuseppe Wulz, Alois Beer, Giornalfoto, Adriano de Rota, Ugo Borsatti fino alle foto più recenti di Gabriele Basilico, Eugenio Novajra, Marino Ierman A Palazzo Gopcevich.



Fino al 6 gennaio 2020 | La mostra-premio “Musei di Trieste” del concorso URBAN 2019 Photo Awards è ospitata presso il Civico Museo Sartorio Tra tutti i progetti presentati per gli Awards di quest’anno, sono quattro i progetti selezionati e premiati da Laura Carlini Fanfogna, direttrice del Servizio Musei e Biblioteche del Comune di Trieste e da Claudia Colecchia, responsabile della Fototeca e delle Biblioteche dei Civici Musei del Comune di Trieste con la conservatrice Lorenza Resciniti. I quattro progetti sono: Abandoned Art In Decay di Roman Robroek (Paesi Bassi), Silent Screams Of Oblivion di Francis Meslet (Francia), Ai Piedi Dei Grattacieli di Michele Andreossi (Italia) e Tarlabasi – Behind The Scenes Of Istanbul – di Maria Pansini (Italia).



Fino al 6 gennaio 2020 | Presso il Civico Museo d’Arte Orientale è allestita l’esposizione Tsukiji a Tokyo e la Pescheria di Trieste: dismissioni a confronto. In mostra una selezione di foto storiche della Pescheria triestina provenienti dalla Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte, accompagnate da alcune ceramiche giapponesi a tema ittico dalle collezioni del Civico Museo d’Arte Orientale. Queste opere sono poste in dialogo virtuale con una selezione delle immagini Tokyo Tsukiji di Nicola Tanzini curata da Benedetta Donato. La selezione dei materiali del Civico Museo d’Arte Orientale è curata dal conservatore del Museo Michela Messina e dalla responsabile della Fototeca e Biblioteca dei Civici Musei di Storia ed Arte Claudia Colecchia.



Photo Days Tour: Aquileia, Cividale del Friuli, Cormòns

In programma anche una nuova cornice di eventi che si svolgono fuori città: il Photo Days Tour. Protagoniste le migliori foto e progetti tratte dai Semifinalisti del contest URBAN 2019 Photo Awards, che saranno esposte in quattro grandi collettive presso sedi espositive istituzionali ad Aquileia (Sala Consiliare), Cividale del Friuli (Teatro Ristori e Monastero di Santa Maria in Valle – sito UNESCO) e Cormòns (Museo del Territorio).



· Aquileia, Sala Consiliare fino al 30.11.2019.

· Cormòns Museo del Territorio fino al 15.12.2019. Inaugurazione giovedì 7 novembre 2019 alle 18.

· Cividale del Friuli, Teatro Ristori, fino al 29.02.2020. Inaugurazione: venerdì 8 novembre 2019 alle 18.

· Cividale del Friuli, Monastero di Santa Maria in Valle – Sito UNESCO, fino al 29.02.2020



Trieste Photo Fringe 2019

Fino al 24 Novembre. A coronare il programma principale, le mostre del Trieste Photo Fringe, “festival diffuso” di Trieste Photo Days che si svolge in un circuito selezionato di locali del centro città e racchiude collettive e personali di autori da tutto il mondo. Quest’anno il circuito Fringe conta ben 28 sedi espositive per oltre 580 foto in mostra.