Ultimi appuntamenti di 'Riflettori sul nord-est' e 'Ora del racconto online'

Per la rassegna letteraria Riflettori sul Nord-Est, giovedì 18 marzo, Fulvio Ervas, intervistato da Monica Vadori, presenterà la sua ultima opera "Piccolo libro di entomologia fantastica" (Bompiani) in diretta sulla pagina Facebook di Città di Latisana.



Per l'Ora del racconto online, venerdì 19 marzo alle 20.30, Luca Zalateu racconterà ai bambini dai tre anni in su le più belle storie in occasione della festa del papà. Per partecipare è necessario iscriversi contattando la biblioteca (https://www.comune.latisana.ud.it/biblioteca_e_cultura).