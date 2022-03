Ultimi eventi per 'Pino Furlan. Verificare i limiti dell’infinito 1920-1987'

La mostra "Verificare i limiti dell'infinito 1920-1987", dedicata all'opera del pittore Pino Furlan, a cura di Marina Dorsi e Luca Geroni per il Comune di Ronchi dei Legionari e il CCM-Ecomuseo Territori, allestita a Ronchi dei Legionari in tre sedi, si congeda in questi giorni all'insegna di due eventi di rilievo.

Villa Vicentini Miniussi, sede del CCM, domani mercoledì 9 marzo, alle 18, accoglierà il pittore Luciano de Gironcoli che ricorderà l'artista e l'amico Pino Furlan, dialogando con Livio Comisso e Luca Geroni. A chiudere il ciclo di eventi collaterali, che hanno preso il via poco meno di un mese fa, sarà poi venerdì 11 marzo, sempre alle 18 in Villa Vicentini Miniussi, il finissage della mostra.

Il momento conclusivo del percorso espositivo, che sarà aperto nel pomeriggio dalle 16 alle 18 nelle tre sedi di Villa Vicentini Miniussi, dell'Auditorium comunale, dell'Antiquarium di androna Palmada, vedrà intervenire i due curatori e la critica d'arte Franca Marri.

Per partecipare agli incontri non è più necessaria la prenotazione. Rimane inoltre aperta sempre fino a venerdì 11 marzo la mostra collaterale "Pino Furlan. L'opera grafica e pittorica tra astratto e figurativo", inaugurata il 5 febbraio alla Galleria d'arte La Fortezza di via Ciotti 25 a Gradisca d'Isonzo. La mostra, realizzata sempre nell'ambito dell'evento espositivo principale di Ronchi dei Legionari, è curata da Luca Geroni e Livio Comisso ed è aperta mercoledì, giovedì, venerdì dalle 17.30 alle 19.30.

La mostra e la pubblicazione del catalogo, pubblicato a cura del CCM, hanno una valenza significativa per il Comune di Ronchi dei Legionari e segnano per il Consorzio Culturale del Monfalconese un'ulteriore, e coerente, tappa del percorso avviato nel 2019 per la valorizzazione degli artisti del territorio. L'importante evento espositivo, allestito su tre sedi, quelle dell'Auditorium comunale, Villa Vicentini Miniussi, sede del CCM, e dell'Antiquarium di androna Palmada, segue la mostra allestita alla fine del 2020 e all'incontro organizzato nel novembre scorso per ricordare l'artista ronchese a cent'anni dalla nascita.