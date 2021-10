Ultimi giorni con 'Il giardino segreto di Milo Manara'

Prosegue fino a domenica 17 ottobre la mostra Manara Secret Gardens al PAFF! (Palazzo Arti Fumetto Friuli) di Pordenone, a Villa Galvani. La mostra ripercorre ed esplora gli oltre cinquant’anni di carriera di uno dei fumettisti più celebri al mondo, amico e collaboratore di Hugo Pratt, ma anche del regista Federico Fellini.



Oltre 130 opere tra tavole originali (90 in tutto), grafiche, documenti, disegni, studi e documenti d’epoca. Tra questi, le tavole di Caravaggio, i disegni per la pubblicità, schizzi, storyboard e le copertine variant per la Marvel Comics: uno spettacolare orizzonte creativo riassunto in quattro sezioni tematiche: Fantasie felliniane, Creature e altre meraviglie, Fantafuturi e Passati immaginari.